Los periodistas de Catalunya debaten los retos del futuro

El VII Congrés de Periodistes de Catalunya, que contó en su apertura el viernes con la presencia del presidente de la Generalitat Salvador Illa, reflexiona sobre el futuro de la profesión este sábado en CaixaForum. Entre los diferentes puntos a debatir donde figuran dese la Inteligencia Artificial a las condiciones laborales, destaca la reforma y actualización del Código Deontológico. Una votación lo decidirá. Este es uno de los aspectos clave de este congreso que cuenta con más de 700 inscritos. Más allá de mejoras en el articulado entre las modificaciones que se proponen figura la incorporación de nuevos anexos temáticos sobre cuestiones como el tratamiento del suicidio, la emergencia climática, el discurso de odio o la irrupción de la inteligencia artificial en el proceso informativo.

El Código Deontológico fue impulsado hace más de 30 años por el propio Col·legi de Periodistes y el Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Se trata de una herramienta clave para garantizar un periodismo honesto, responsable y comprometido con el derecho a la información de los ciudadanos. El documento se actualizó por última vez en 2016 pero desde entonces hay nuevos retos y fragilidades que han llevado a promover una serie de mejoras y cambios. Las propuestas son fruto de un largo proceso de trabajo colectivo y de reflexión donde han participado grupos de trabajo de periodistas, especialistas en Inteligencia Artificial, universidades y entidades de la sociedad civil.

Derecho a la información

El Col.legi de Periodistes espera que el congreso sirva para reafirmar el valor de la prensa en un momento que los valores democráticos como el derecho a la información, la libertad de prensa e incluso la igualdad entre las personas y la no discriminación están pública y explícitamente amenazados. La sociedad también está experimentando profundos con las nuevas tecnologías.

El VII Congreso de Periodistas aspira a tanto a debatir los escenarios que se abren como a reivindicar la credibilidad y el prestigio de los periodistas.