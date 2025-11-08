Los Mossos desmantelan tres grupos criminales responsables de 19 robos en viviendas en toda Catalunya en solo dos meses

Los Mossos d’Esquadra han desarticulado tres grupos criminales especializados en robos con fuerza en viviendas repartidas por todo el territorio catalán. En total, los agentes han detenido a ocho personas implicadas en 19 asaltos cometidos entre el 23 de agosto y el 25 de octubre.

Aunque se trataba de grupos diferentes, todos compartían un mismo modus operandi: actuaban con rapidez, alta movilidad y gran capacidad para delinquir en pocos días. Utilizaban vehículos de alquiler a nombre de terceras personas para evitar ser identificados y se desplazaban por distintas comarcas catalanas para perpetrar los robos, la mayoría en casas aisladas.

Ocho robos y cuatro detenidos en una operación conjunta

Una de las investigaciones, desarrollada de forma conjunta entre las divisiones de investigación criminal (DIC) de la Región Policial Central y la del Alt Pirineu i Aran, permitió detener a cuatro jóvenes de entre 23 y 26 años acusados de ocho robos con fuerza en viviendas.

El primero de los asaltos tuvo lugar el 3 de septiembre en una casa de Bolvir (Cerdanya). Ese mismo día, el grupo cometió otros dos robos en Berga (Berguedà) y Sant Fruitós de Bages. Diez días después, el 13 de septiembre, intentaron tres nuevos robos en Masos de Pals (Girona), Gualta (Baix Empordà) y la capital gerundense. Posteriormente se les atribuyen dos asaltos más, uno en la Roca del Vallès y otro en Camprodon, el 25 de octubre.

Tras reunir suficientes indicios, los Mossos desplegaron un dispositivo el 27 de octubre que culminó con la detención de los sospechosos en Calella, Manlleu y Tordera. En esta última localidad, los agentes localizaron uno de los pisos utilizados por el grupo y realizaron un registro autorizado judicialmente el 29 de octubre, donde hallaron relojes, joyas y herramientas empleadas para forzar accesos.

Dos robos en Torà y dos detenidos más

En paralelo, la DIC de la Región Policial Central investigaba otro grupo relacionado con dos robos en viviendas de Torà (Solsonès) el 24 de septiembre. Los delincuentes también empleaban un coche de alquiler para desplazarse y huir del lugar.

Gracias a la colaboración vecinal y a las gestiones de investigación, los agentes localizaron el vehículo y pudieron identificar a dos miembros del grupo, ambos de 24 años. Uno fue detenido el 21 de octubre en Santa Coloma de Gramenet y el otro, el 29 de octubre en Tordera, en el marco de la operación anterior, lo que evidenció vínculos entre las distintas organizaciones.

Un tercer grupo cometió nueve robos en un mes

La tercera investigación se inició tras un robo con fuerza en una vivienda de Sant Vicenç de Castellet (Bages) a finales de agosto, donde los ladrones se llevaron dinero, objetos de valor y un coche de la casa asaltada.

El 25 de septiembre, los agentes interceptaron el vehículo de los sospechosos en L’Hospitalet de Llobregat y detuvieron a dos hombres de 24 y 27 años. La investigación permitió relacionarlos con ocho robos más cometidos en apenas un mes en varias comarcas: Baix Llobregat, Baix Camp, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Alt Empordà y Alt Camp.

Golpe a la delincuencia patrimonial

Los tres grupos compartían una misma estrategia: alta movilidad, uso de coches de alquiler y gran capacidad para cometer numerosos robos en muy poco tiempo.

Según los Mossos, el desmantelamiento de estas tres redes activas en todo el territorio supone “un golpe importante” contra la delincuencia especializada en el ámbito patrimonial y demuestra la eficacia de la coordinación territorial dentro del cuerpo policial.