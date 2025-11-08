La consellera Montserrat recuerda a Rom por su "calidad humana y su compromiso con el conocimiento"

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha recordado al rector de la Universitat Ramon Llull, Josep Antoni Rom, fallecido la madrugada de este sábado, por su "calidad humana, su compromiso con el conocimiento, la investigación y la universidad catalana".

Así lo recoge un comunicado del Departament de Investigación y Universidades este sábado, en el que han lamentado profundamente la muerte de Rom, "una persona muy querida y respetada". El Departament ha expresado su voluntad de acompañar a la Universitat Ramon Llull y mantener vivo el legado de "una persona comprometida, generosa y profundamente querida por toda la comunidad universitaria".

Cohesión, valores e innovación

Rom, nacido en Barcelona en 1963, era licenciado en Historia Contemporánea por la Universitat de Barcelona (1987) y doctor en Publicidad y Relaciones Públicas por la URL (2004). Desde 1994 desarrolló su carrera en Blanquerna-URL, donde fue cofundador de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales y ocupó cargos como vicedecano de Tecnología y Equipamientos (1998-2016) y director del Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing (2016-2020).

Llegó al cargo de rector en 2022, en sustitución de Josep Maria Garrell. En su discurso de investidura señaló el compromiso de la universidad con "la cohesión, los valores y la innovación". Aquel día hizo un alegato en defensa de "la diversidad y la complejidad" de la URL como una fuente de inspiración para ser "disruptivos". Además, abogó por una organización "fiel al sistema universitario catalán y español".