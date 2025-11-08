Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esperanza de vida

¿Cuál es la edad más común de fallecimiento en tu provincia? Consulta el mapa de la longevidad

En el interior y norte de España se vive, de media, casi 10 años más que en Ceuta y Melilla o las provincias del sur de Andalucía

El número de centenarios en España bate un récord: ya son casi 16.000, un 80% mujeres

El mapa de la longevidad en España

El mapa de la longevidad en España

Patricia Martín

Patricia Martín

Granada
El grupo de longevidad del Col.legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), profesionales que se dedican a realizar predicciones y análisis de riesgo a partir de fórmulas matemáticas y estadísticas, ha analizado los fallecimientos ocurridos en España de 1975 a 2023 y la conclusión es que en el interior del país, especialmente en algunas provincias de Castilla y León, Aragón y Galicia, se vive más, de media, que en las zonas costeras del sur de España.

En concreto, Zamora lidera el ranking de longevidad, dado que la edad promedio de fallecimiento en 2023 fue de 85 años. Le siguen de cerca Teruel y Soria, con una edad media de 84 años, y Lugo, Orense y Ávila, con 83 años de promedio.

En el lado contrario de la tabla se sitúan Ceuta y Melilla, donde la edad media de fallecimiento es casi 10 años más baja, 75 y 76 años respectivamente. Y le siguen de cerca Las Palmas (76 años), Almería (77 años) y Málaga, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Huelva, con 78 años.

Este es el mapa que 'revela' a qué edad se muere, de media, en cada provincia:

Todo lo que estamos ganando en el intento de salvar el mundo de la crisis climática

