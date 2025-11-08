¿Lloverá este domingo? El Mediterráneo y Galicia activan varias alertas

Un tiempo anticiclónico se abrirá paso este domingo pese a las alertas por mareas y vientos en Galicia, Islas Baleares, Catalunya y la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la provincia valenciana de Castellón, las catalanas de Girona y Tarragona y las islas de Mallorca y Menorca activarán alertas amarillas en la madrugada por fuertes vientos y fenómenos costeros, mientras que la gallega A Coruña hará lo propio por marea en las últimas horas del domingo por la llegada de un frente que, a su vez, dejará precipitaciones en la cornisa cantábrica.

Tiempo anticiclónico

El organismo ha previsto un domingo marcado por un tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos o despejados, en la mayor parte de la Península y Baleares; no obstante, ha matizado que la borrasca que afecta esta jornada a Baleares dejará mañana cielos nubosos y precipitaciones en Mallorca y Menorca.

Asimismo, durante la segunda mitad del día la llegada de un frente dejará cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste, con precipitaciones en Galicia, Asturias y extremo noroeste de Castilla y León, además de abundante nubosidad alta en el resto de la Península.

También se dará nubosidad baja matinal en regiones del tercio norte peninsular con probables nieblas matinales en la meseta Norte, Alto Ebro, Rías Baixas e interior de Galicia y depresiones del nordeste, en tanto que no se descarta esa nubosidad, aunque sea de forma aislada, en depresiones del oeste de la meseta sur, así como brumas en Galicia.

De su lado, el archipiélago canario registrará nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve y precipitaciones débiles durante la primera parte del día, así como algún chubasco débil en el interior de las islas centrales, mientras que en el resto de islas se espera una escasa nubosidad.

Temperaturas mínimas hasta 0 grados

Las temperaturas máximas subirán en Baleares, tercio norte y entornos de montaña peninsulares, y descenderán en litorales del sureste y Alborán y pocos cambios en el resto, por lo que alcanzarán los 20ºC en buena parte de la Península. No obstante, las mínimas se agravarán en paralelo en la Península y Baleares, llegando a darse temperaturas entre los 0ºC y los 5ºC.

Ligado a esto, se esperan heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, localmente moderadas en el Pirineo y sin descartarse en puntos de la meseta norte, mientras que en Canarias el tiempo permanecerá estable, con el mercurio llegando a tocar los 25ºC.

Viento fuerte

El viento soplará de tramontana en el Empordà y norte de Baleares y el cierzo hará acto de presencia en el Ebro con intervalos y rachas que pueden ser muy fuertes pero que irán amainando con el transcurso de la jornada.

Se espera viento moderado del suroeste en Galicia, también con probables intervalos fuertes en litorales del noroeste, en tanto que soplará alisio moderado en Canarias con intervalos de consideración en zonas expuestas y en el resto de la geografía nacional serán flojos. Asimismo, el viento predominará de componente sur en el Cantábrico, este en la vertiente sur atlántica y oeste en el resto, con poniente rolando a levante en Alborán.