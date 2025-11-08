Jodi Kantor, reportera del New York Times: "No tenemos un plan para salvar la verdad"

Jodi Kantor, periodista de investigación en The New York Times y ganadora de un Premio Pulitzer, destacó este viernes en la conferencia inaugural del VII Congrés de Periodistes de Catalunya en Barcelona que la verdad está en "peligro" y no existe ningún plan para "salvarla".

Conocida en todo el mundo por destapar junto con su compañera Megan Twohey los abusos sexuales cometidos durante décadas por el productor de cine Harvey Weinstein, Kantor ha reconocido que no cuenta con la fórmula para revertir el problema pero ha sugerido que se trabaje para contar con "un plan colectivo para salvar la verdad".

La periodista, que fue muy aplaudida, explicó que cuando en 2017 publicaron las primeras informaciones sobre el denominado caso Weinstein, tanto su medio como ella y su compañera recibieron presiones y se enfrentaron a "poderosas" fuerzas. Hoy, ocho años después reconoce que "el terreno de juego es más débil, no hay tantas fuerzas intentando fomentar, impulsar el periodismo en esta dirección". Por ello considera fundamental "unir" fuerzas y de partir siempre de los hechos porque "sin una información correcta no puedes disponer de un debate fresco, significativo, objetivo, válido".

Historias complejas

Considera que posiblemente la historia que destaparon hace ocho años hoy no tendría tanto impacto, con redes sociales como X en manos de "un actor muy ideológico y muy político". Por eso ha pedido que los medios que sigan apostando por las "historias más complejas" y por el "periodismo de investigación".

En los últimos años su trabajo se ha centrado en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para revelar el trasfondo de la derogación del derecho al aborto y los vínculos con grupos de presión. También ha investigado las condiciones laborales "abusivas" en grandes corporaciones como Amazon y Starbucks.

Aunque no todo son alegrías en su trabajo, ha destacado que el periodismo de investigación es "increíble" y ha asegurado que el mejor día de su carrera fue cuando ella y Twohey pudieron "confrontar" todo lo que habían descubierto con Harry Weinstein, informaciones que dieron fuerza al movimiento MeToo en todo el mundo.

Más necesarios que nunca

Con un minuto de silencio en memoria de los profesionales que han perdido la vida en el último año se abrió ayer la primera de las jornadas del congreso, que concluirá este sábado en CaixaForum. 'Más necesarios que nunca' es el lema del congreso que concluirá este sábado en el que participan más de 700 inscritos. En él se debatirán diferentes aspectos relacionados con el periodismo actual, desde la irrupción y el impacto de la Inteligencia Artificial a la precariedad del sector.

El congreso coincide con el 40 aniversario de la constitución del Col.legi de Periodistes de Catalunya y este sábado se votará la reforma de diferentes puntos del Código Deontológico de la profesión para adaptarse a los nuevos retos. "El pasado nos inspira, pero queremos mirar hacia el futuro, sin miedo. La tecnología debe ser una aliada, ni un freno, ni una enemiga", ha proclamado Joan Maria Morros, decano del Col.legi de Periodistes de Catalunya. Y ha recordado que el objetivo es seguir haciendo "buen periodismo", porque "sin el buen periodismo no hay democracia".