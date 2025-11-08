El festival Serielizados estrena un capítulo de la segunda parte del documental ‘La Fugida’

El festival Serielizados que se celebra estos días en Barcelona acogerá el estreno de uno de los tres capítulos de la serie ‘La Fugida. Veritats Ocultes’. Será una proyección única que tendrá lugar en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) a las 16.30 horas de la tarde del domingo 9 de noviembre y que irá seguida de un coloquio. La serie, que aún no está terminada, se estrenará en la plataforma 3Cat a principios de 2026.

La serie ‘La Fugida. Veritats Ocultes’ es una coproducción de 3Cat, Ottokar y EL PERIÓDICO que verá la luz después del éxito del documental ‘La Fugida’, estrenado en 2024 y emitido por TV3 en junio de ese año.

El documental de ‘La Fugida’, obra del mismo equipo que la serie, revelaba el envío de dos sacerdotes pederastas de sendos colegios jesuitas de Barcelona a Bolivia. Su estreno provocó que afloraran nuevas denuncias contra abusadores jesuitas tanto catalanes como bolivianos; impulsó una investigación contra el encubrimiento de estos delitos por parte de la justicia en el país americano, y ha permitido abrir una causa judicial contra uno de los pederastas, todavía vivo.

Testimonios e investigación

‘La Fugida. Veritats Ocultes’ está pilotada por el periodista Guillem Sánchez. La serie combina testimonios e investigación periodística para revelar cómo el silencio de las instituciones sigue marcando la vida de las víctimas y la memoria colectiva.

El primer episodio se centra en el caso del religioso Josep Blay, condenado en el 2023 por abusar de un grupo de niñas en Alella. El segundo capítulo retrata la trayectoria de Manel Sales, misionero que durante 25 años abusó de niños en Senegal. El tercero incluye los casos de Joaquim Calvet, denunciado por posesión de pornografía infantil, y de Arnaldo Farré, un agresor del caso Maristes que vivió escondido bajo una identidad falsa hasta su muerte.