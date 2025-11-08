Detenido en Catalunya un narcotraficante huido de Alemania que transportaba hachís y marihuana en camiones de gran tonelaje

Agentes de la Policía de la Generalitat–Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 4 de noviembre, en el centro logístico CIM Vallès de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), a un hombre de 64 años buscado por las autoridades alemanas por un delito de tráfico de drogas. La detención se llevó a cabo en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida en agosto del año pasado por la justicia alemana.

El detenido, de nacionalidad alemana, se encontraba huido tras conocer que debía cumplir una condena superior a cinco años de prisión por su implicación en el transporte de grandes cantidades de hachís y marihuana entre Catalunya y Alemania. Aprovechando su trabajo como conductor internacional de camiones de gran tonelaje, el hombre habría trasladado más de un cuarto de tonelada de droga desde Catalunya hacia distintas localidades alemanas.

Según la investigación, durante los años 2020 y 2021 el sospechoso habría transportado más de 250 kilos de hachís y marihuana, con un valor estimado en el mercado superior a los 500.000 euros.

Tras la emisión de la orden europea, los Mossos d’Esquadra iniciaron una investigación que permitió determinar que el fugitivo trabajaba para una empresa de transporte por carretera con sede en Cataluña. Desde su llegada al país, había limitado sus rutas al territorio español con el objetivo de evitar ser detectado por las autoridades internacionales.

El dispositivo policial culminó el pasado 4 de noviembre con su detención en el momento en que se disponía a iniciar un nuevo transporte. El hombre fue puesto a disposición judicial y, tras declarar ante el juez, ingresó en prisión a la espera de su extradición a Alemania.