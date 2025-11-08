Operación policial
Desmantelada una plantación de marihuana en una vivienda de Maçanet de la Selva
La Policía Nacional ha detenido a una mujer acusada de los delitos de tráfico de drogas y de defraudación de fluido eléctrico
La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Maçanet de la Selva (Girona), ha desmantelado una plantación de marihuana indoor en una vivida unifamiliar de esta localidad, con 242 plantas, y ha detenido a una mujer. Está acusada de los delitos de tráfico de drogas y de defraudación de fluido eléctrico por un importe de más de 10.000 euros, según ha informado informa este sábado la Policía Nacional en un comunicado. El peso total de las plantas intervenidas ascendía a 110 kilogramos.
En 2023 en la misma localidad se detuvo a otra persona responsable de una plantación con 793 plantas de marihuana, miembro de un grupo criminal especializado en el cultivo hidropónico de marihuana en el interior de inmuebles.
La vivienda, de tipo unifamiliar, era utilizada íntegramente para la plantación de marihuana. La investigación policial, que constató un elevado consumo eléctrico, permitió corroborar la existencia de una plantación de marihuana en la vivienda.
Por orden del juzgado de guardia de Santa Coloma de Farners, los agentes practicaron una entrada y registro de esta vivienda, en la que, además de las más de 200 plantas de marihuana, hallaron diversos aparatos y materiales destinados al cultivo y crecimiento, tales como ventiladores, extractores, luces y filtros.
