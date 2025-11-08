Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y participación de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez participa en la cumbre de líderes internacionales que se celebra en vísperas de la conferencia mundial del clima que arranca el próximo lunes

Valentina Raffio

El presidente español, Pedro Sánchez, participa este viernes en la cumbre de líderes internacionales que se celebra en Belém, Brasil, en vísperas de la conferencia mundial del clima (COP30), que arranca el próximo lunes. El encuentro se ha planteado como uno de los más ambiciosos de la última década y, según afirman sus impulsores, intentará arrancar acuerdos para acelerar la reducción de emisiones, avanzar en adaptación climática y movilizar más fondos verdes tanto para poner en marcha estas iniciativas como para ayudar a las comunidades del sur global a hacer frente al caos climático.

Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil.

