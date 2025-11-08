Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y participación de Pedro Sánchez

El presidente español, Pedro Sánchez, participa este viernes en la cumbre de líderes internacionales que se celebra en Belém, Brasil, en vísperas de la conferencia mundial del clima (COP30), que arranca el próximo lunes. El encuentro se ha planteado como uno de los más ambiciosos de la última década y, según afirman sus impulsores, intentará arrancar acuerdos para acelerar la reducción de emisiones, avanzar en adaptación climática y movilizar más fondos verdes tanto para poner en marcha estas iniciativas como para ayudar a las comunidades del sur global a hacer frente al caos climático.

Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil.

Valentina Raffio Brasil acoge la cumbre del clima más compleja: entre la urgencia planetaria y el bloqueo de Trump A orillas del río Guamá, donde la humedad del Amazonas se confunde con el calor del asfalto, la ciudad brasilera de Belém se prepara para acoger la cumbre del clima más ambiciosa y compleja de la última década. Entre el 10 y el 21 de noviembre, diplomáticos de todo el mundo se reunirán para debatir sobre cómo acelerar el recorte de emisiones, avanzar en adaptación climática y movilizar más fondos para la causa. Todo ello, mientras, por un lado, la ciencia advierte de que estamos en una situación de emergencia planetaria que avanza a pasos agigantados y, por otro, políticos como Donald Trump amenazan con bloquear la acción climática global. Frente a esto, Brasil aspira a iniciar un debate capaz de rescatar la esperanza climática y, sobre todo, forjar un acuerdo ambicioso para salvar el planeta. Lea en este enlace toda la información de Valentina Raffio.

Aagesen mantiene varias reuniones bilaterales en vísperas del inicio de la cumbre de Belém La vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, también se ha desplazado hasta la cumbre de Belém. Durante esta primera jornada en Brasil, Aagesen ha mantenido una reunión con Mafalda Duarte, directora ejecutiva del Fondo Verde para el Clima; un encuentro con André Corrêa do Lago, presidente designado de la COP30; y una reunión con la Gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva del Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe, Alicia Montalvo.

Sánchez, sobre el bloqueo de Trump a la cumbre del clima Durante la ronda de preguntas de los medios de comunicación, varios periodistas le han preguntado a Sánchez por su opinión sobre el bloqueo de Trump a las políticas climáticas, al Acuerdo de París y a la cumbre del clima de Belém. "No puedo opinar sobre lo que hacen otras administraciones. Como presidente de un país miembro de la Unión Europea, lo único que puedo decir es que el compromiso de Europa es firme y así lo hemos demostrado. Y que debemos liderar con el ejemplo", ha afirmado

Sánchez reivindica las medidas para acelerar los recortes de emisiones El presidente del Gobierno ha reivindicado tres acciones clave en la política climática global: acelerar los recortes de emisiones, desplegar más medidas de adaptación y financiación climática para cumplir con el objetivo de ayudar a los países en vías de desarrollo para hacer frente a los estragos climáticos. "España sí está cumpliendo", ha destacado durante su comparecencia, en la que ha recordado que su gobierno ha movilizado un total de 45 millones de euros para distintos programas climáticos

Sánchez reivindica "estar del lado de la ciencia" y dar la espalda al negacionismo Sánchez ha convocado una segunda rueda de prensa en Brasil. En esta comparecencia, ha empezado diciendo que en momentos como ahora debemos "estar del lado de la ciencia" y "dar la espalda al negacionismo". También ha afirmado que, como muestra de ello, España está impulsando un pacto de estado frente a la crisis climática. "Queremos ser un referente en la lucha climática y queremos seguir estando a la vanguardia"

Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: "Quien más contamina debe pagar" Durante su comparecencia, Sánchez también ha afirmado que España está trabajando junto a otros países en medidas como, por ejemplo, gravar los vuelos premium y jets privados. "Es lo justo. Quien más tiene y más contamina, debe pagar lo que corresponde", ha comentado ante la asamblea de líderes de Naciones Unidas reunidos en Belém

España reivindica su papel en los compromisos climáticos internacionales Sánchez también ha destacado que España no solo está cumpliendo sino que, además, está liderando los grandes debates en política climática global. En este sentido, el presidente ha recordado que su gobierno fue uno de los que más presionó para que Europa cerrara un acuerdo de reducción de emisiones del 90% para 2040. "España está cumpliendo. Cumplimos con nuestro objetivo de financiación climática internacional, superando los 1.700 millones de euros en 2024. Avanzamos en el incremento de la ayuda internacional al desarrollo. Trabajamos para aumentar la financiación en la adaptación al cambio climático. Y hemos logrado eliminar la financiación con dinero público a combustibles fósiles", ha explicado en referencia a los grandes temas de debate de la cumbre

Sánchez apela al optimismo: "Afrontar el debate climático no desde el miedo sino desde la esperanza" Sánchez ha apelado al optimismo en la lucha climática. Sobre todo porque, pese a la lentitud de los progresos, "se han dado avances innegables desde el Acuerdo de París" y ahora debemos seguir la senda sabiendo que "no partimos de cero y, por lo tanto, no debemos resignarnos". "Afrontar el debate climático no desde el miedo sino desde la esperanza. No apelando a los sacrificios y a las renuncias sino a las oportunidades que brinda la economía verde. Solo así podremos ganar los apoyos necesarios para hacer frente a un enemigo implacable como es la emergencia climática que no solo mata sino que nos empobrece", ha destacado

"Es posible crecer mientras se reducen emisiones" Durante su intervención, Sánchez ha destacado que España apuesta "en la transición verde como motor de crecimiento y de transformación". "En los últimos años en España hemos aumentado un 140% de capacidad instalada de energía solar, eólica y de autoconsumo. Somos uno de los países que más crece de toda la OCDE. Con todo ello, demostramos que no solo es posible crecer mientras se reducen emisiones sino que, además, es la mejor forma de hacerlo", ha afirmado