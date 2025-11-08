Crece el rechazo en el Empordà a un parque eólico alemán proyectado frente al Montgrí

En el Empordà, varios ayuntamientos y vecinos de la zona han creado la Asociación Defensem l'Empordanet para oponerse a la construcción de un parque eólico proyectado frente a la montaña del Montgrí. La iniciativa, impulsada por una empresa alemana, contempla la instalación de cuatro aerogeneradores de unos 200 metros de altura. Según la plataforma, el proyecto tendría un fuerte impacto ambiental sobre las aves, el suelo, la agricultura y los acuíferos. También destacan el impacto paisajístico del proyecto y aseguran que será "una agresión visual e identitaria que alteraría la armonía del territorio". Apuntan que afectaría a ocho pueblos de la zona: Verges, Ullà, Bellcaire, Tor, Albons, Marenyà, Canet de la Tallada y la Tallada d'Empordà.

El proyecto del parque eólico "Plan de la Tallada de Empordà", impulsado por la empresa Eólica Alta Anoia, SL, del grupo RWE Renewables Iberia, ha despertado oposición en el territorio. Como respuesta, se ha creado la plataforma 'Defensem l'Empordanet: digamos NO en el parque eólico', que ya reúne a más de 300 miembros entre vecinos y administraciones locales.

La iniciativa contempla la instalación de cuatro aerogeneradores de 200 metros de altura y una potencia de 5 MW cada uno, así como la construcción de una línea eléctrica soterrada de 25 kV. El proyecto, que se encuentra actualmente en fase de exposición pública, se ubicaría entre Verges, la Tallada y Bellcaire d'Empordà.

Según la plataforma, aunque los promotores defienden que el proyecto representa una apuesta por la descarbonización y sostenibilidad energética, instituciones locales y vecinos alertan de un posible impacto negativo sobre el medio ambiente, el paisaje, la salud y la economía. También ponen en duda que, en la zona, sople lo suficiente el viento para garantizar una producción energética óptima.

En este sentido, la plataforma señala que el proyecto comportaría varios impactos ambientales. Entre otros, alertan de que la contaminación lumínica podría afectar a los ciclos naturales de la fauna nocturna y la calidad del cielo, y que el parque alteraría especies y rutas migratorias, como la del águila perdicera, catalogada como vulnerable.

También remarcan que la construcción de los caminos de acceso y los cimientos modificaría los ecosistemas locales, provocando "erosión y pérdida de suelo agrícola". El área afectada, argumentan, forma parte de una zona "de regadío de alto interés agrícola", vinculada al proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes de la Presa de Colomers. Según la plataforma, la presencia de los aerogeneradores podría interferir en las infraestructuras de regadío y reducir la productividad de los cultivos, "contraviniendo los objetivos de modernización y sostenibilidad".

Los opositores también apelan al impacto paisajístico y patrimonial. Consideran que los aerogeneradores, visibles a decenas de kilómetros, romperían la llanura del Empordanet y supondrían "una agresión visual e identitaria que alteraría la armonía del territorio". Según el comunicado, este cambio podría afectar negativamente al turismo rural, el patrimonio histórico y la calidad de vida de los residentes.

Posición de los Ayuntamientos

Los consistorios de Verges, Garrigoles, Bellcaire d'Empordà, Albons y Ventalló trabajan en una moción conjunta de rechazo, argumentando que el proyecto es incompatible con el carácter agrícola y turístico del territorio. Por su parte, el Ayuntamiento de la Tallada de Empordà, ha decidido convocar una consulta popular antes de definir su posición inicial.

La plataforma 'Defensem l'Empordanet' tiene el objetivo de coordinar alegaciones individuales y colectivas, informar a la población sobre los impactos reales del proyecto e impulsar acciones de sensibilización para dar a conocer sus consecuencias. Además, la plataforma trabaja de forma conjunta con ayuntamientos y otras entidades locales para defender el territorio y promover alternativas renovables de proximidad que sean más respetuosas con el entorno.