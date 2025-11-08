El corredor de bus rápido entre Girona y Salt entrará en funcionamiento el lunes con frecuencias cada 15 minutos

El corredor de autobús rápido entre Girona y Salt entrará en funcionamiento el próximo lunes, 10 de noviembre. Así lo ha explicado este sábado la consellera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, que ha visitado la nueva infraestructura y ha presentado las mejoras acompañada de los alcaldes de la zona.

La actual línea L9 se transformará en L9 BRCAT (Bus Ràpid de Catalunya), reducirá las frecuencias de 30 a 15 minutos los días laborables, y será operada por la empresa Teisa con vehículos 100% eléctricos.

En el acto de presentación, Paneque ha subrayado que el Govern ha situado la movilidad pública como uno de los “ejes prioritarios” y que está “reforzando” el transporte público “porque cada vez batimos más récords de usuarios”.

La consellera de Territorio y Vivienda ha celebrado que el de Girona-Salt sea el primer corredor de autobús rápido que se pone en marcha en Catalunya. Paneque ha defendido que permitirá “fortalecer los servicios públicos, situar la movilidad pública como eje prioritario y reforzar el transporte público”.

La nueva línea L9 BRCAT aumentará la oferta y reducirá las frecuencias, que pasarán de 30 a 15 minutos de lunes a viernes laborables entre las 7:00 y las 22:00 horas; mientras que los sábados pasará de los 60 minutos actuales a 30. El servicio cubrirá el trayecto desde Salt hasta el campus de la UdG en Montilivi, con paradas cercanas a las estaciones de tren y autobuses de Girona.

Por otra parte, la línea 4 modifica su recorrido a su paso por la zona de la Massana de Salt, con el fin de hacerlo más rápido, seguro y eficiente, prolongando algunos trayectos hasta el polígono industrial de la Mirona y Montfullà.

La obra, finalizada esta semana, ha supuesto una inversión de 5,5 millones de euros y ha contado con financiación de fondos europeos. La actuación incluye nuevos carriles bus laterales, un carril bici bidireccional y la mejora de los espacios peatonales, como la ampliación de las aceras. Según el Govern, se introducen diversas mejoras en las líneas 3, 4 y 9 que permitirán incrementar la oferta en un 40%.

En la actualidad, los autobuses entre Salt y Girona transportan más de 3,1 millones de pasajeros anuales a través de las líneas L3, L4 y L9. El Govern prevé que la demanda crezca en 300.000 usuarios adicionales.