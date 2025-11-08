'Boom' de turistas latinos que viajan de compras a España con las maletas vacías: "La ropa aquí es tres veces más barata"

Es mediodía de un sábado cualquiera y una veintena de personas, la mayoría latinoamericanas, esperan en la fila de Sellado de la Devolución del IVA de la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde los turistas pueden recuperar entre el 10 y el 21% de lo que han pagado por sus compras. "Está muy bien porque, además, hay muchas marcas que son más baratas aquí en España que en Colombia; Diesel o algunas cremas para mujer, por ejemplo. Nosotros hemos hecho bastantes compras", señala Daniel, que va camino de Bogotá con su esposa.

Da igual que hora sea. La Oficina del Tax Free siempre está llena, síntoma de cómo en los últimos años las principales ciudades españolas –Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla...– no son solo foco turístico cultural, gastronómico y de ocio, sino también de compras. Miles de argentinos, mexicanos, venezolanos, brasileños y colombianos llegan cada semana a España de vacaciones, y la mayoría se lleva numerosas compras porque los precios en sus países de origen están disparados.

Una turista latina espera un taxi en Gran Vía tras comprar una maleta en el Primark. / JOSÉ LUIS ROCA

Los turistas argentinos han crecido un 17% en menos de un año, según el INE

Muchos incluso vienen a España adrede a cargar las maletas que traen semivacías. "Yo he estado con mi hija adolescente haciendo un tour por Europa y la última parada antes de volver es Madrid, pero solo para comprar. Vinimos con lo mínimo en la maleta, lo indispensable, porque la intención es traernos muchas cosas de acá", comenta Bruno, argentino que trabaja en el mundo de las finanzas y que sale con varias bolsas de la tienda Uniqlo de la Gran Vía. "Es que esta marca no la tenemos allá", razona el turista, que dice encontrar toda la ropa mucho más asequible que en su país.

Colas en la oficina de Tax Free

"Los pantalones, las remeras [camisetas de manga corta]... todo está tres veces más barato acá que en Buenos Aires; es que Buenos Aires está por encima ahora del mundo entero", lamenta el hombre, que prosigue su camino hacia el Pull & Bear, que "es otra marca que allí no existe y es muy, muy económica".

"La gran diferencia es en Zara. El Zara de Argentina está tres veces más caro", cuentan José, Diego y Alberto, de unos 30 años. Llevan varios días en España de turismo y ahora hacen cola en la oficina de Tax Free de Uniqlo para obtener de vuelta los impuestos que han pagado en sus compras. Y es que los turistas pueden obtener sus 'taxes' de vuelta tanto en los aeropuertos como en las propias tiendas. "Nosotros nos llevamos sobre todo camperas [chaquetas]", cuentan.

Dos turistas argentinas salen de comprar en la tienda Uniqlo de Gran Vía de Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

"Vienen muchísimos latinos a comprar aquí, sobre todo argentinos", dice con retintín un dependiente de Uniqlo, situada en el bello edificio construido en 1927 que fue en su día el cine Avenida o la discoteca Pasapoga. "Aquí es una locura lo de los argentinos, los colombianos también, pero de argentinos viene un flujo constante todos los días", confirma otra dependienta del Zara.

Escala de un día en Madrid para comprar

Frente a la tienda franquicia de Inditex, en un banco, rodeado de bolsas, está Darío, unos 60 años, argentino, que tras visitar Israel durante varios días está de escala en Madrid con unos amigos. "Llegamos a las siete de la mañana y tenemos todo el día para poder hacer compras. Salimos a medianoche. He comprado jerséis, sudaderas... ahora iré a El Corte Inglés porque mi mujer y mi hija me han pedido más cosas. Es que aquí hasta el supermercado está mucho más barato", explica.

En el Primark, cada poco se ve a un turista saliendo con una maleta recién comprada. Sus precios oscilan entre los 30 euros la más pequeña, de cabina, a los 50 la más grande. "Lo de los turistas argentinos es increíble. Hay días que agotamos las maletas y hacen cola hasta que las reponemos", se sorprende un empleado sobre el plan de muchos turistas, que vienen solo con equipaje de mano y aquí ya compran más maletas para llevarse compras. Rubén, argentino de unos 60 años, está paseando por la zona de maletas y va hacer eso: "Mira, mi mujer y yo hemos estado recorriendo varios países y ahora vamos a comprar una maleta grande y otra pequeña, de cabina, para la ropa que vamos a comprar".

Es habitual ver a turistas latinoamericanos pasean con bolsas de ropa y maletas nuevas por las zonas más comerciales de Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

"Nosotros es la tercera vez que venimos a Primark a por esta maleta, que siempre estaba agotada", cuentan Facundo y Yanila, que acaban de comprar un bulto grande por 42 euros: "Ahora la llenaremos con lo que compremos y pagaremos los 105 euros extra para facturarla. Aun así merece la pena". Maxi y Silva son uruguayos y también han comprado otra maleta para sus compras: "En nuestro país la ropa es muy cara también porque apenas hay producción. Lo notamos sobre todo en el calzado. Unas zapatillas Nike que aquí cuestan 100 euros allí pueden valer fácil 150. Lo malo es que, claro, estamos buscando pantalones cortos, porque allá empieza el verano, y casi ya no hay aquí en las tiendas".

Los mexicanos, los latinos que más visitan España

La verdad es que es complicado pasear por Gran Vía y no escuchar acentos de México, Colombia o Argentina, las nacionalidades del otro lado del Atlántico, detrás de los estadounidenses, que más viajan a España seguidas de brasileños y chilenos, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

En 2024 llegaron 1,08 millones de turistas mexicanos, 680.000 colombianos y 665.000 argentinos, si bien este año hasta agosto la cifra de argentinos que ha recalado en España se ha disparado un 17% más que en las mismas fechas del año anterior, de acuerdo a los mismos datos.

De acuerdo a Global Blue, España creció un 26% en ventas a turistas internacionales, el mayor aumento de toda Europa, impulsado por Madrid y Barcelona

El auge de este turismo de compras ha derivado en que España ya sea el tercer mercado mundial en devoluciones de IVA a turistas extracomunitarios, tras Francia e Italia, según datos de Global Blue, la empresa con 80% de cuota de mercado en ‘tax free’ de España.

Durante 2024, de hecho, de acuerdo a Global Blue, España creció un 26% en ventas a turistas internacionales, el mayor aumento de toda Europa, impelido por el efecto de Madrid y Barcelona, que figuran entre las diez ciudades europeas con mayor incremento en ventas a visitantes internacionales.

Una pareja argentina que lleva un mes recorriendo Europa va a aprovechar su última parada en Madrid, donde han comprado una maleta, para comprar ropa. / JOSÉ LUIS ROCA

El gasto medio: 204 euros diarios

Otros vectores también apuntan a que hay un crecimiento del gasto medio diario de los turistas, un 4,5% más en 2024 que en el año anterior, situándose en 204 euros diarios, de acuerdo al INE, si bien hay encuestas, como la de Gasto Turístico (EGATUR), que apuntan a que el gasto medio de los latinoamericanos en Madrid supera de largo los 400 euros.

El aumento de todos estos referentes y el éxito turístico se basa, según los expertos, en la alta conectividad área de España -Madrid, por ejemplo, conecta con 32 destinos de América Latina-, el atractivo de los eventos deportivos y, en buena medida, por el crecimiento del turismo de compras.

"En Madrid tenemos la ventaja del horario comercial. Abrimos los 365 días al año, eso nos diferencia del resto de ciudades españolas y muchas capitales europeas. El turista quiere el comercio abierto los siete días a la semana", razona Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Internacional.