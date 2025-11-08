El Año Gaudí da el pistoletazo de salida con un espectáculo itinerante en Riudoms que repasa los orígenes del arquitecto

El Año Gaudí se ha inaugurado este sábado al mediodía con un espectáculo itinerante por distintos puntos de Riudoms (Baix Camp) que ha repasado los orígenes del arquitecto. Con bailarines, músicos, equilibristas y personajes vestidos con motivos gaudinianos, la compañía Puça Espectacles ha ofrecido una serie de escenas de la vida de Antoni Gaudí, desde su niñez hasta el punto culminante de su proceso creativo pasando por la vida en la casa familiar.

Éste es el primero de una serie de actos en toda Catalunya que servirán para conmemorar el centenario de la muerte del artista y que impulsa el Departamento de Cultura. Por la tarde la atención se trasladará a Reus con un mapping que se proyectará en la fachada del santuario de Misericordia.