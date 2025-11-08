'Lan Party'
Más de 500 'gamers' se reúnen en Mollerussa en una de las mayores citas de España
El encuentro incluye juegos de realidad mixta que se suman a los simuladores de rally y Fórmula 1 para atraer a público general
Más de medio millar de 'gamers' de toda Catalunya y el Estado se encuentran hasta el domingo en la capital del Pla d'Urgell en el marco de la 18ª edición de la Mollerussa Lan Party. La cifra de asistentes al evento ha aumentado respecto a la pasada edición y consolida el encuentro como uno de los más importantes del Estado para disfrutar de los videojuegos.
"Está muy bien. Es la excusa para poder estar con los amigos y pasar un fin de semana jugando", ha explicado Francesc Xavier, de Barcelona, que lleva 15 años participando en el encuentro. La organización ha ampliado el espacio de juegos de ocio con una zona de actividades de realidad mixta, que se suma a otras propuestas como los simuladores de rally y de fórmula 1, para atraer a más visitantes y público general.
- Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
- Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
- Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y resto de Catalunya, en directo: estado de las carreteras e incidencias en Rodalies Renfe
- Protección Civil alerta de 'lluvias intensas y torrenciales' en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada
- La mayoría de universidades catalanas suspenden la actividad académica este jueves por alerta de lluvias torrenciales
- Un 'temporal exprés' descarga con fuerza en Catalunya: 22.000 vehículos menos han circulado en las carreteras
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por fuertes lluvias este jueves en el litoral
- Alerta en estas comarcas de Catalunya por lluvias torrenciales: a qué hora llegarán más precipitaciones