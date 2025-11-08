Más de 500 'gamers' se reúnen en Mollerussa en una de las mayores citas de España

Más de medio millar de 'gamers' de toda Catalunya y el Estado se encuentran hasta el domingo en la capital del Pla d'Urgell en el marco de la 18ª edición de la Mollerussa Lan Party. La cifra de asistentes al evento ha aumentado respecto a la pasada edición y consolida el encuentro como uno de los más importantes del Estado para disfrutar de los videojuegos.

"Está muy bien. Es la excusa para poder estar con los amigos y pasar un fin de semana jugando", ha explicado Francesc Xavier, de Barcelona, que lleva 15 años participando en el encuentro. La organización ha ampliado el espacio de juegos de ocio con una zona de actividades de realidad mixta, que se suma a otras propuestas como los simuladores de rally y de fórmula 1, para atraer a más visitantes y público general.