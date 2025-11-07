Violencia en las aulas
El registro de la Generalitat suma ya este curso 482 posibles casos de acoso escolar
La iniciativa, que este curso ya llega a 294 centros educativos en Catalunya, busca fortalecer las estrategias de combate contra la violencia y el 'bullying'
Famosos que dan la cara por el 'bullying': "Tus acosadores te aíslan y te quieren en silencio. No te calles"
El Registro de Violencias hacia el Alumnado (REVA) de la Generalitat ha recibido ya la alerta de 482 posibles casos de acoso escolar en lo que va de curso, expedientes que la Administración catalana ayuda a los centros a atender y gestionar mediante la unidad de apoyo USAV.
El registro, puesto en marcha en 2023, sumó en el pasado curso 2024-25 un total de 1.696 casos, ha explicado el departamento de Educación y Formación Profesional en un comunicado en el que ha anunciado la expansión de su programa '#aquíproubullying' a 14 nuevos centros.
La iniciativa, que este curso ya llega a 294 centros educativos en Catalunya, busca fortalecer las estrategias de combate contra la violencia y el acoso escolar, incluida formación para todos los profesores de los centros participantes (la Generalitat estima a los profesores que ya han realizado la capacitación en 5.000).
Red estable de encuentros en línea
Como novedad destacada de este año, se ha puesto en marcha una red estable de encuentros en línea para los centros participantes para facilitar el intercambio de experiencias y de buenas prácticas en la prevención y el tratamiento del acoso.
Además, los coordinadores de coeducación, convivencia y bienestar (COCOBE) de todos los centros educativos catalanes iniciarán este mes de noviembre un calendario de seminarios especializados sobre la materia.
