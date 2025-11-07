La portada de EL PERIÓDICO del 9 de noviembre de 2025

Primera plana de la edición impresa
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 9 de noviembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
- Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
- Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y resto de Catalunya, en directo: estado de las carreteras e incidencias en Rodalies Renfe
- Protección Civil alerta de 'lluvias intensas y torrenciales' en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada
- La mayoría de universidades catalanas suspenden la actividad académica este jueves por alerta de lluvias torrenciales
- Un 'temporal exprés' descarga con fuerza en Catalunya: 22.000 vehículos menos han circulado en las carreteras
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por fuertes lluvias este jueves en el litoral
- Alerta en estas comarcas de Catalunya por lluvias torrenciales: a qué hora llegarán más precipitaciones
