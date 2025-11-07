Más orientación y flexibilidad en los itinerarios educativos: el plan de acción del Govern contra el abandono escolar

Anunciado como una "estrategia de país", pese a que a su presentación, este viernes en Vilafranca del Penedès, no ha acudido ni el president Illa ni la consellera de Educació i FP, Esther Niubó, el Govern ha hecho público este viernes su Plan de acción para la reducción del abandono escolar prematuro, con el objetivo, según han señalado, de "aumentar el nivel de cualificación de la población", "asegurar trayectorias educativas exitosas" y "mejorar los resultados educativos en los estudios de secundaria obligatoria y postobligatoria". Un plan que han organizado en 10 "estrategias", que van desde el trabajo en red con otras administraciones -los municipios son los máximos conocedores de la realidad de sus vecinos- hasta la prevención y seguimiento del absentismo.

Plantea la revisión del pacto contra la segregació escolar para introducir la perspectiva antirracista tras constatar que uno de cada tres jóvenes extracomunintarios abandona

El plan parte del convencimiento de que el abandono escolar prematuro es un fenómeno multifactorial, con mayor incidencia en chicos que en chicas, y tiene un objetivo: reducir el número de alumnado que no sigue estudiando al terminar la ESO (con o sin el título). Tener el título de la ESO no es suficiente. Las personas en esta situación han disminuido en los últimos años, pero la cifra sigue siendo muy alta: un 13,7% de la población, bastante por encima de la media europea, que se sitúa en el 9,3% y de las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, que señala que debe situarse por debajo del 9%.

"Frente común"

La primera de las estrategias del plan y, en este caso, sí la más importante, según han explicado en la presentación es el trabajo en red para hacer "frente común". "Establecer un sistema de seguimiento para dar apoyo al alumnado en riesgo de abandono a partir de una mejor colaboración entre las distintas administraciones", apunta el plan, partiendo del convencimiento de que los ayuntamientos son los que mejor conocen la realidad de sus vecinos y tienen un acceso más directo a ellos. El acto de este jueves se ha hecho en Vilafranca para visibilizar esa importancia de los municipios. Entre las acciones vinculadas a esta primera estrategia está el diseño del Plan local de prevención del abandono escolar prematuro.

Entre las acciones concretas destaca la aprobación y despliegue del Decret d’Orientació Educativa o la inclusión de la perspectiva de género interseccional durante la orientación

La segunda estrategia es la "orientación educativa", aspecto clave. Incluye acciones concretas como la aprobación y despliegue del Decret d’Orientació Educativa, una de las asignaturas pendientes del sistema, o la inclusión de la perspectiva de género interseccional durante la orientación educativa.

Más agilidad en las ayudas

En tercer lugar, el plan plantea la revisión del pacto contra la segregación escolar para añadir la perspectiva antirracista -clave para evitar el abandono, teniendo en cuenta que las tasas de abandono del alumnado migrante están muy por encima de la media- y tener en cuenta la segregación residencial; o procedimientos más ágiles y flexibles en las solicitudes de ayudas económicas.

La hoja de ruta del Govern incluye la ampliación de la oferta de PFI e IFE y la regularización de los centros de segundas oportunidades como medidas para flexibilizar itinerarios

La cuarta estrategia es una de las más demandas por jóvenes, orientadores y familias: la flexibilización en las trayectorias educativas. En este punto, la hoja de ruta del Govern incluye acciones previstas como la ampliación de la oferta de PFI e IFE o la regularización de los centros de segundas oportunidades -demanda histórica.

La hoja de ruta habla también de potenciar las aulas de acogida, de "impulsar los planes de acogida del alumnado de los centros, tanto a nivel emocional como de aprendizaje" y de "desplegar el Decret d’educació inclusiva", punto que sorprende encontrar así, sin mucho más detalle, teniendo en cuenta que el plan se aprobó hace ya seis años y sigue sin desplegarse.

Es un paso importante porque hasta ahora no ha habido ninguno; pero el reto es que este plan esté a la altura del desafío, con recursos, ambición y concreción Elena Sintes — Fundació Bofill

En el apartado de la Educación Inclusiva -la séptima estrategia- se apuntan también "acciones par garantizar el traspaso de información de la ESO al grado medio del alumnado NEE" o la elaboración de una guía sobre NEE en la postobligatoria.

Medidas en marcha

En paralelo al plan general, la conselleria ha presentado los resultados del proyecto Reconnect-ES, una medida concreta llevada a cabo a partir de la contratación de 52 educadores sociales que ofrecen apoyo a los jóvenes que han dejado sus estudios. Durante el curso pasado, los educadores contactaron telefónicamente con jóvenes que en el curso 2024-2025 habían abandonado los estudios, y a través de la orientación consiguieron reinsertar a muchos de ellos en el sistema educativo. Así, de 8.941 jóvenes contactados, un 15,28 % se reincorporaron al sistema educativo, lo que supone un total de 1.366 alumnos. De estos, el 32,9% se matriculó en formación profesional de grado medio; el 13,2% en programas de formación e inserción; el 13% en certificados de profesionalidad y el 8% en Bachillerato.

A ojos de Elena Sintes, de la Fundació Bofill, entidad que lleva años trabajando el fenómeno, "será un primer paso importante, porque hasta ahora no ha habido ninguno; pero el reto ahora es que este plan esté a la altura del desafío que tenemos como país, con recursos, ambición y concreción, para que no se quede en un anuncio o una oportunidad perdida".