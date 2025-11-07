Solo nueve viviendas en Palma cumplen los requisitos para acceder a las ayudas al alquiler

Solo nueve viviendas que se ofertan actualmente en Palma cumplen los requisitos para acceder a las ayudas al alquiler de 2025. Según el portal Idealista, únicamente nueve pisos tienen un precio igual o inferior a 900 euros mensuales, el límite fijado por el Ministerio de Vivienda para poder solicitar estas subvenciones. Unas ayudas de un máximo de 3.000 euros anuales cuyo plazo de presentación de solicitudes se abre el próximo 14 de noviembre y finaliza el 15 de diciembre.

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda, pueden acogerse a estas ayudas viviendas con un alquiler de un precio máximo de hasta 900 euros, límite que se aplica con el actual Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. En el caso de Palma, un total de nueve pisos cumplen los requisitos, mientras que en toda Mallorca son 44, según la oferta actual de Idealista. Una cifra que se reduce según el portal Fotocasa, que cuenta con seis anuncios con el límite de 900 euros en Palma y 13 en el conjunto de la isla.

Ingresos máximos

Otro de los requisitos que marcan desde el Ministerio de Vivienda es el límite de ingresos máximos. Como regla general, los ingresos de la unidad de convivencia no pueden superar los 25.200 euros anuales. Es decir, que todas las personas que residan en la vivienda no pueden rebasar, conjuntamente, los 25.200 euros anuales. Cabe señalar que en el caso de Baleares, la renta media por hogar es de 42.232 euros según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos al 2024.

Aumento del límite en Baleares

Teniendo en cuenta la situación del alquiler en Baleares y con vistas al futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el Govern ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio un aumento del límite máximo de los precios de alquiler que pueden acogerse a las ayudas. Así lo afirman desde la conselleria de Vivienda, recalcando que los criterios para acceder a estas bonificaciones vienen marcados por el Gobierno Central.

Desde el Govern reconocen que el Ministerio "en principio está dispuesto" a incrementar dicha cuantía de cara al futuro plan de vivienda aunque todavía no hay nada cerrado. Algo que ya reconoció el propio conseller, José Luis Mateo. "Se nos envió el primer borrador del plan estatal que nuestro director general ya pudo empezar a debatir en Madrid y parece que el Ministerio de Vivienda se muestra abierto a ampliar y aumentar estas cantidades", expresó en septiembre Mateo. Así, desde el Ejecutivo autonómico insisten en la necesidad de que Baleares tenga unos límites más altos ante la situación actual del mercado.

Bono alquiler joven

En cuanto al bono de alquiler joven, por lo que respecta a las habitaciones, el límite de precio máximo se sitúa en 450 euros mensuales. En este caso, Idealista oferta 82 habitaciones con estas condiciones en Palma y 134 en Mallorca. Cabe señalar que el precio de este tipo de alquiler se ha disparado en la isla, llegando a alcanzar los más de 1.000 euros.