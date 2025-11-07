Un matrimonio sevillano gana la batalla judicial a Vueling: les devolverán el importe del equipaje de mano

El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla, que se trasladará a Palmas Altas el próximo 10 de noviembre, ha condenado a Vueling a devolver los 112 euros que tuvieron que pagar de más unos socios de Facua por subir al avión con su equipaje de mano a la cabina. La sentencia explica que "no se puede exigir" el cobro "de un suplemento" por llevar "elementos indispensables".

La sentencia, dada a conocer por la asociación de consumidores, explica que los dos viajeros implicados en el caso llevaban dos maletas de cabina, de 55 por 40 por 20 y 10 kilos de peso para realizar un viaje de Sevilla a Lanzarote. La compañía alegó que la pareja contrató una tarifa superior que incluía el servicio, "siendo conocedores de la existencia de dicho suplemento" para poder subir una maleta de cabina a bordo y usando el resto de servicios.

El juez apunta que haber disfrutado de todos los servicios contratados "no le impide la posibilidad de la reclamación del importe aplicado a las maletas como equipaje de mano". Igualmente, explica que la maletas "cumplían con las condiciones para considerarlas como equipaje de mano" y por ende no debían tener "coste adicional sobre el precio del billete".

Al ser "las que habitualmente se transportan en cabina", el juez entiende que "no se le puede exigir a los pasajeros el cobro de un suplemento por llevar dicho equipaje". De hacerlo, se "infringen los derechos de los pasajeros" recogidos en el artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea". Además, señala que con el cobro se genera "un desequilibrio de prestaciones entre las partes, en perjuicio de los consumidores".

De esta manera, Vueling ha sido condenada a desglosar el precio del equipaje de mano y devolver la parte de las maletas, más los intereses legales desde la fecha de la primera reclamación extrajudicial. En caso de no hacerlo, "el importe se fija en 112 euros". Además, la compañía aérea deberá abonar las costas del juicio.

Una plataforma de afectados

Facua, que ha dado a conocer la sentencia, ha recordado que desde 2024 tiene abierta una plataforma de afectados por los fraudes de las aerolíneas. Advierten que este matrimonio se vio "obligado" a elegir la "Tarifa Flex" para poder llevar consigo las maletas de mano.

Fue la asociación de consumidores la encargada de redactar la demanda. Recuerdan que este tipo de reclamaciones judiciales no tiene ningún coste para el usuario, ya que no es obligatorio interponerlas con abogado ni procurador.

Igulmente, Facua explica que esta es la séptima sentencia que les resulta favorable en este tipo de casos. Es la tercera contra Vueling, mientras que por el resto fue condenada Ryanair.