Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Villarrobledo

Un interno de una residencia de mayores de Albacete hiere con un cuchillo a un médico

El aviso por esta agresión se ha recibido a las 08:38 horas de este viernes

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

EFE

Toledo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un médico de una residencia de mayores de Villarrobledo (Albacete) ha sido agredido con un cuchillo por uno de los residentes, que ha sido detenido, y ha sido trasladado en ambulancia al hospital de esta localidad.

El aviso por esta agresión, que ha tenido lugar en una residencia situada en la avenida de La Mancha de Villarrobledo, se ha recibido a las 08:38 horas de este viernes, según informa el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El médico residente de esta residencia ha sido agredido por un cuchillo por uno de los usuarios y ha sido trasladado en una ambulancia al hospital de la localidad.

El residente tiene 65 años y el médico agredido 69, según han informado a EFE fuentes del 112.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha dicho a EFE que el supuesto agresor ha sido detenido por un supuesto intento de homicidio.

Se ha hecho cargo de la investigación el equipo de policía judicial de la Guardia Civil de La Roda (Albacete). 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
  2. Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
  3. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  4. Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y resto de Catalunya, en directo: estado de las carreteras e incidencias en Rodalies Renfe
  5. Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
  6. Protección Civil alerta de 'lluvias intensas y torrenciales' en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada
  7. Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local
  8. La mayoría de universidades catalanas suspenden la actividad académica este jueves por alerta de lluvias torrenciales

Más orientación y flexibilidad en los itinerarios educativos: el plan de acción del Govern contra el abandono escolar

Más orientación y flexibilidad en los itinerarios educativos: el plan de acción del Govern contra el abandono escolar

Exculpadas las dos acusadas de drogar y matar a un hombre en Horta-Guinardó para robarle

Exculpadas las dos acusadas de drogar y matar a un hombre en Horta-Guinardó para robarle

Desarticulada una red de tráfico de drogas y armas de fuego en Andalucía con 18 detenidos

Desarticulada una red de tráfico de drogas y armas de fuego en Andalucía con 18 detenidos

Fin de semana pasado por agua en Catalunya: habrá que sacar el paraguas

Fin de semana pasado por agua en Catalunya: habrá que sacar el paraguas

El espacio podría transformarse en un enorme centro de datos para la IA

El espacio podría transformarse en un enorme centro de datos para la IA

España prohíbe criar aves al aire libre a partir de este lunes ante el aumento del riesgo de gripe aviar

España prohíbe criar aves al aire libre a partir de este lunes ante el aumento del riesgo de gripe aviar

El investigador Manel Esteller ficha por Sant Pau y no se marcha a EEUU

El investigador Manel Esteller ficha por Sant Pau y no se marcha a EEUU

Este es el superalimento que puede salvar a las abejas: les permite criar hasta 15 veces más

Este es el superalimento que puede salvar a las abejas: les permite criar hasta 15 veces más