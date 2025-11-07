La Generalitat elaborará una ley para garantizar la "estabilidad institucional" de la ACN

El president, Salvador Illa, ha anunciado este viernes, en la inauguración del VII Congreso de Periodistas de Catalunya, que su Gobierno iniciará "próximamente" la elaboración de la ley de la Agència Catalana de Notícies (ACN) para "garantizar" su "estabilidad institucional", informa Efe.

Illa ha señalado que se trata de "iniciar el camino para dibujar un marco jurídico" que también permita la "autonomía profesional y presupuestaria" de esta agencia de información pública.

El compromiso del Govern, ha proseguido, es con una Agència Catalana de Notícies "independiente, plural y que esté al servicio del interés público". "Es un paso hacia adelante necesario", ha apuntado.

Asimismo, espera que haya en el Parlament el "apoyo suficiente" para poder tener esta ley, "un paso que ejemplifica nuestra voluntad de respeto, apoyo y de reforma del sistema".

"Más necesarios que nunca"

Por otra parte, en su discurso, el president ha considerado a los periodistas "más necesarios que nunca", en un momento de cambio por las nuevas tecnologías y de desinformación, cuando "hace falta que alguien jerarquice".

Ha felicitado al Col·legi de Periodistes de Catalunya por sus cuarenta años, que se cumplen el sábado, y ha subrayado que hoy en día "es más necesario que nunca decir quién es un periodista y quién no lo es" ante el "intrusismo profesional".

"El Govern -ha afirmado- está comprometido en dar todo el respeto a la profesión, en facilitar la tarea a los profesionales, al sector, también en su vertiente económica, con los mejores estándares disponibles de objetividad, transparencia, ecuanimidad, respeto y pluralidad".

A su juicio, las instituciones "son de todos" y, en el caso de los medios públicos y de comunicación, ha opinado que deben tener "muy presente la tarea de servicio público, anteponer siempre el servicio público y distinguir qué es la información".

Se ha comprometido, asimismo, a "respetar" y a dar "apoyo" al sector y a "intentar las reformas que convengan".