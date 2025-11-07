El Gran Recapte 2025 estrena novedad: así es el supermercado virtual que estará disponible todo este fin de semana

Este viernes y sábado se pone en marcha el Gran Recapte 2025, destinado a ayudar, a través del Banc dels Aliments, a 230.000 personas en situación de pobreza en Catalunya.

La entidad hace días que activó la maquinaria solidaria, destinada a captar voluntarios y donaciones bajo el lema 'Lo damos todo'.

En esta 17ª edición, el formato continúa siendo mixto, con recogida de alimentos y donaciones económicas. El objetivo es superar las 1.500 toneladas de alimentos que se obtuvieron el año pasado en tan solo dos días.

Se pueden hacer donaciones en los 2.000 puntos de recogida que hay repartidos por todo el territorio catalán.

Se estrena el supermercado virtual

Además de la recogida física, para quienes no pueden ir presencialmente a los establecimientos de venta, este año se estrena el supermercado virtual.

A través del sitio web del Gran Recapte, el usuario podrá comprar los productos necesarios para aportar su granito de arena.

Una última opción para colaborar son las aportaciones económicas, que estarán disponibles hasta el 23 de noviembre. Se pueden realizar a través de una transferencia bancaria o bien por Bizum.

Participación

Se estima que participan en el Gran Recapte unas 300.000 personas, entre donantes, voluntarios, empresas, instituciones y centros educativos.

En 2024, el Gran Recapte consiguió recoger 6,14 millones de euros en alimentos y movilizar a 12.200 personas voluntarias.

El Banc dels Aliments afirma que la presencia de voluntariado en los puntos de venta multiplica las donaciones, por eso es tan importante tener el máximo número de personas implicadas en el proyecto.