El Govern y Alcanar trazan la hoja de ruta para expropiar las casas de los primeros refugiados climáticos de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha dado un paso más para resolver la situación de las viviendas ubicadas en la zona inundable de la urbanización L’Estona, en Alcanar Platja. Según detallan fuentes del Ejecutivo catalán a EL PERIÓDICO, el Govern ya trabaja en coordinación con el ayuntamiento de Alcanar para dibujar "una hoja de ruta conjunta y consensuada" que dé respuesta a los vecinos que viven en la decena de casas afectadas.

Estos ciudadanos, que en los últimos años han sufrido repetidas inundaciones, se convertirían así en unos de los primeros desplazados climáticos de Catalunya. El último episodio, el pasado mes de octubre, fue el detonante: tras los graves daños, los residentes, con el apoyo del alcalde, exigieron la expropiación de sus hogares, o parte de ellos, y su reubicación en un entorno más seguro.

En un primer momento, la reacción inicial del Govern fue anunciar que estudiaría todas las acciones, sin descartar la expropiación y el posterior derribo. Luego, el equipo del Departament de Presidència, con la secretaria general Eva Giménez a la cabeza, empezó a analizar cómo proceder. La intención de la Generalitat en este asunto es estudiar las circunstancias de cada vivienda de forma individual y encontrar la solución adecuada caso por caso. Por tanto, no se llevará a cabo la expropiación generalizada de toda la zona inundable de la urbanización.

Primeras conversaciones

Ahora, el Ejecutivo catalán ha contactado ya con el consistorio para afrontar las acciones concretas. La clave, detallan fuentes de la conselleria, es aplicar medidas que resuelvan las inundaciones desde el punto de vista urbanístico pero también hidráulico. Esto significa que no solo se evaluará la situación de las casas, sino que también se plantearán fórmulas para conseguir que la fuerza del agua sea menos devastadora cuando llueva con fuerza en este punto de la comarca del Montsià.

El objetivo es dar con una respuesta "realista y posible" que sea de futuro y no momentánea. El proyecto, que lo lidera Presidència, se trabaja con el apoyo del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y también la ACA (Agència Catalana de l'Aigua).

La urbanización L’Estona, en Alcanar Platja (Montsià). / JOAN REVILLAS

El pasado jueves, el Parlament de Catalunya redobló la presión sobre el Govern al aprobar una moción de ERC que encargaba a la Generalitat elaborar el estudio sobre la posible expropiación y derribo de edificios situados en las áreas con riesgo de inundación del Baix Ebre y el Montsià. El objetivo es evaluar la situación de aquellas viviendas levantadas en áreas por donde pasan los barrancos, donde las lluvias torrenciales suponen una amenaza recurrente para la seguridad de las personas. Cabe señalar que cuando ERC pilotaba el Govern, se descartaron este tipo de medidas pese a que Joan Roig, el alcalde de Alcanar, ya lo reclamó.

El estudio deberá incluir una valoración económica y un calendario de actuaciones que marquen el camino a seguir por parte de la Generalitat. Con esta iniciativa, el Parlament busca sentar las bases de una política de prevención que reduzca el riesgo de pérdida de vidas humanas en futuros temporales y refuerce los mecanismos de ayuda a los damnificados, tanto con fondos autonómicos como estatales.