El Gobierno compra un millón de dosis de la vacuna de Hipra contra el covid para la próxima campaña de inoculación

El Estado incluirá la nueva vacuna de la farmacéutica Hipra contra el covid en el calendario de inoculación. "En breve podremos tener la vacuna disponible en los centros de salud. Es un orgullo para nuestro país, para la innovación y para la autonomía estratégica de Europa y España poder tener una industria que sea capaz de desarrollar toda la cadena de valor, desde la investigación hasta la producción y comercialización", ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante su visita este viernes en Aiguaviva (Girona) al nuevo Campus de innovación biotecnológica de Hipra.

El Consejo de Ministros aprobará la compra de un millón de dosis que se repartirán entre centros de salud de toda España. La nueva vacuna contra la cóvid-19, basada en proteína recombinante, recibió el aval de Europa este septiembre y está adaptada a la variante LP.8.1. En este sentido, la Comisión Europea ha firmado con Hipra un contrato marco para la adquisición de hasta 4 millones de dosis durante dos años que servirán para cubrir las necesidades sanitarias las próximas campañas.

La ministra ha recordado que la farmacéutica ha sido la primera en desarrollar "la única vacuna española" contra la cóvid-19. García ha destacado que Hipra es una industria "que condensa el talento, la inversión, la investigación y el desarrollo" de vacunas. García ha subrayado que la empresa tiene "proyectos pioneros" como desarrollar un centenar de vacunas animales.

"Llevamos mucho tiempo esperando que esta vacuna esté disponible, y este año será el primero que ya la tengamos en nuestros centros de salud", ha remarcado la ministra además de añadir que la vacuna de Hipra es "segura", por lo que complementa la agenda de vacunación prevista, ya que se basa en "proteína recombinante que da un añadido de seguridad y de eficacia" a las de ARN mensajero.

La ministra de Sanidad ha visitado este viernes el nuevo campus que la farmacéutica Hipra tiene en Aiguaviva. Son siete edificios, con una superficie total de 114.000 metros cuadrados, dedicados a la I+D, la producción de vacunas y el desarrollo estratégico de la compañía en el ámbito de la salud animal y humana. La empresa sigue con la inversión, unos 500 millones de euros, amientras ya dispone de 400 profesionales, aunque aspira a crear hasta 1.000 empleos directos, y otros 2.000 indirectos, cuando esté completamente operativo.

La ministra ha destacado la importancia de este centro para el futuro de la biotecnología, ya que sirve para reforzar la autonomía estratégica sanitaria de España y de Europa, preparando al continente ante futuras pandemias.

Por su parte, Maria del Mar Nogareda, vicepresidenta de Hipra ha destacado que “la visita de la ministra pone en valor el esfuerzo que hacemos desde España para garantizar nuestra capacidad de respuesta ante retos sanitarios globales y prepararnos ante posibles pandemias". Por eso añadió que la empresa farmacéutica tiene una "clara" voluntad de "impulsar la innovación desde Europa, reforzar la autonomía estratégica y aportar soluciones biotecnológicas como las vacunas que protejan a las personas y a los animales”