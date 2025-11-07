Informe del Ministerio de Agricultura
España prohíbe criar aves al aire libre a partir de este lunes ante el aumento del riesgo de gripe aviar
Los territorios de especial vigilancia son zonas de Catalunya, Andalucía, Castilla y León o Galicia
España exigirá que las aves de corral se mantengan en un recinto cerrado en las zonas de alto riesgo a partir del 10 de noviembre para evitar la propagación de la gripe aviar, según ha informado el Ministerio de Agricultura, tras un aumento de los brotes en toda Europa y varios casos detectados en distintos puntos del Estado. Los territorios de especial vigilancia son zonas de Andalucía, Castilla y León, Galicia o Catalunya, entre otras. En el resto, el departamento de Luis Planas ha instado a las autoridades a reforzar la vigilancia pasiva y la bioseguridad en la medida de lo posible.
Las medidas, de carácter preventivo, se adoptaado después de que el nivel de riesgo aumentara en las últimas semanas, señala el ministerio, citando un número creciente de infecciones entre aves silvestres y domésticas en el norte y el centro de Europa.
Casos en aumento
De esta forma, las nuevas restricciones incluyen la prohíción de la cría de aves de corral al aire libre, las fuentes de agua compartidas con aves silvestres y la cría de patos y gansos junto a otras especies.
Las medidas siguen a órdenes de confinamiento similares adoptadas en Irlanda, Francia y el Reino Unido en las últimas semanas, al tiempo que casos han ido aumentado con el regreso de las aves migratorias a Europa durante el invierno.
El virus de la gripe aviar se propaga fundamentalmente entre aves, pero su persistencia y mutabilidad se ven favorecidas por los ecosistemas degradados y por la intensificación agroganadera.
Las evidencias científicas demuestran que la pérdida de hábitats naturales y la presión humana sobre la fauna incrementan la probabilidad de saltos de especie y brotes de enfermedades emergentes.
- Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
- Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y resto de Catalunya, en directo: estado de las carreteras e incidencias en Rodalies Renfe
- Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
- Protección Civil alerta de 'lluvias intensas y torrenciales' en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada
- Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local
- La mayoría de universidades catalanas suspenden la actividad académica este jueves por alerta de lluvias torrenciales