España prohíbe criar aves al aire libre a partir de este lunes ante el aumento del riesgo de gripe aviar

España exigirá que las aves de corral se mantengan en un recinto cerrado en las zonas de alto riesgo a partir del 10 de noviembre para evitar la propagación de la gripe aviar, según ha informado el Ministerio de Agricultura, tras un aumento de los brotes en toda Europa y varios casos detectados en distintos puntos del Estado. Los territorios de especial vigilancia son zonas de Andalucía, Castilla y León, Galicia o Catalunya, entre otras. En el resto, el departamento de Luis Planas ha instado a las autoridades a reforzar la vigilancia pasiva y la bioseguridad en la medida de lo posible.

Las medidas, de carácter preventivo, se adoptaado después de que el nivel de riesgo aumentara en las últimas semanas, señala el ministerio, citando un número creciente de infecciones entre aves silvestres y domésticas en el norte y el centro de Europa.

Casos en aumento

De esta forma, las nuevas restricciones incluyen la prohíción de la cría de aves de corral al aire libre, las fuentes de agua compartidas con aves silvestres y la cría de patos y gansos junto a otras especies.

Las medidas siguen a órdenes de confinamiento similares adoptadas en Irlanda, Francia y el Reino Unido en las últimas semanas, al tiempo que casos han ido aumentado con el regreso de las aves migratorias a Europa durante el invierno.

El virus de la gripe aviar se propaga fundamentalmente entre aves, pero su persistencia y mutabilidad se ven favorecidas por los ecosistemas degradados y por la intensificación agroganadera.

Las evidencias científicas demuestran que la pérdida de hábitats naturales y la presión humana sobre la fauna incrementan la probabilidad de saltos de especie y brotes de enfermedades emergentes.