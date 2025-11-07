Desarticulada una red de tráfico de drogas y armas de fuego en Andalucía con 18 detenidos

La Policía Nacional ha detenido a 18 presuntos miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas de fuego asentada en la provincia de Almería, con ramificaciones en Granada y Huelva, y que fue desarticulada este miércoles.

La Operación Zaka-Kremlin, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería y coordinada con la Fiscalía Especial Antidroga, se desarrolló con 23 registros domiciliarios en las tres provincias andaluzas, donde se intervinieron 3.000 plantas de marihuana, 20 armas de fuego (11 largas y 9 cortas), munición de distintos calibres y 130.000 euros en metálico.

También se han incautado 302 décimos de Lotería Nacional, 14 dispositivos electrónicos de alta gama, 4 vehículos y un reloj valorado en 12.000 euros, además de herramientas y material para el cultivo y manipulación de cannabis.

Con estos 18 arrestos, el número total de detenidos en el conjunto de la investigación asciende a 46 personas, al sumarse los 28 ya capturados en la primera fase desarrollada el pasado abril, cuando se desmanteló una estructura criminal con base en Pechina (Almería) dedicada a la distribución de armas de fuego a otras organizaciones del sur de España y al tráfico de drogas.

Durante la operación se movilizaron efectivos de la Comisaría General de Información, las comisarías provinciales de Almería, Granada y Huelva, unidades de intervención policial (UIP), el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), guías caninos, medios aéreos (drones y helicópteros) y las unidades de prevención y reacción (UPR).

Según el comisario provincial de Almería, Antonio María Delgado, la operación constituye “uno de los golpes más contundentes al crimen organizado de los últimos años en la provincia”.

Ha explicado en una rueda de prensa que la red estaba compuesta por “una organización muy bien estructurada, con ramificaciones en toda Andalucía, dedicada tanto a la compraventa de armas como al tráfico de marihuana”.

Delgado ha destacado que entre los detenidos “figuran los principales cabecillas del grupo, varios con antecedentes por delitos violentos”, y ha destacado la peligrosidad del entramado, ya que “se intervino un importante arsenal con armas de alto poder lesivo que podían haber sido usadas en enfrentamientos entre bandas o para proteger plantaciones”.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que la operación supone “un duro golpe al crimen organizado y un paso decisivo contra el tráfico de armas en el sur de España”.

Las diligencias continúan abiertas y los 18 detenidos han pasado a disposición judicial este viernes.