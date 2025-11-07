Estudi en marxa
Demolició d’edificis en zones inundables
El Parlament va aprovar dimecres una moció d’ERC que encarrega al Govern un estudi sobre si cal «expropiar i fer caure» edificis en zones amb risc d’inundació al Baix Ebre i al Montsià. Es tracta de construccions que per la seva ubicació suposin un risc per a les persones en cas de temporal.L’estudi, que haurà d’incloure una «valoració pressupostària» i una «cronologia d’actuacions» sobre com hauria de procedir la Generalitat, té per objectiu «minimitzar el risc de pèrdues de vides humanes quan hi ha pluges torrencials». La iniciativa també insta la Generalitat a millorar les ajudes quan es produeixen destrosses.La mesura es va aprovar amb els vots del PSC, Junts, ERC, els Comuns, la CUP i Aliança.
