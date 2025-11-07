Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y participación de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez participa en la cumbre de líderes internacionales que se celebra en vísperas de la conferencia mundial del clima que arranca el próximo lunes

Selva amazónica en Belém, Brasil

Selva amazónica en Belém, Brasil / Agencias

Valentina Raffio

Valentina Raffio

El presidente español, Pedro Sánchez, participa este viernes en la cumbre de líderes internacionales que se celebra en vísperas de la conferencia mundial del clima, la cual arranca el próximo lunes en Belém, Brasil.

Siga en este directo la actualidad sobre la cita mundial.

