Arranca el Gran Recapte con el objetivo de alcanzar los 6,1 millones de euros

El Banc dels Aliments ha arrancado este viernes el Gran Recapte 2025 con el objetivo de alcanzar los 6,1 millones de euros entre donaciones y alimentos que se lograon el año pasado para ayudar a 230.000 personas en situación de pobreza. La campaña, bajo el título de 'Ho donem tot', tendrá lugar entre hoy y mañana.

El propósito de la iniciativa de este año es superar las 1.500 toneladas de alimentos que se lograron el año pasado, especialmente productos básicos como aceite, leche y conservas. Las aportaciones económicas se pueden realizar por internet hasta el 23 de noviembre.

300.000 involucrados

Se estima que participan del Gran Recapte unas 300.000 personas, entre donantes, voluntariado, empresas, centros educativos e instituciones. En la presentación de hoy, en la sede del Banco de Alimentos de Barcelona, los responsables de los cuatro bancos catalanes han explicado que se necesitan 14.000 voluntarios para animar a la ciudadanía a dar alimentos y dinero para comprarlos, en los más de 2.000 puntos de recogida que habrá en toda Catalunya.

Los datos evidencian que la presencia de voluntariado en el punto de venta multiplica las donaciones, por eso es "tan importante" conseguir el mayor número de personas voluntarias. Así lo ha explicado Carme Casacuberta, presidenta del Banco de Alimentos de Girona: "En los supermercados donde hay voluntarios recogemos el doble de alimentos de los lugares donde no los hay".