Arranca el Gran Recapte d'Aliments con el objetivo de llegar cada mes a 230.000 personas: "Es el momento de la ciudadanía"

El Banc dels Aliments ha arrancado este viernes el Gran Recapte 2025 con el objetivo de alcanzar los 6,1 millones de euros entre donaciones y alimentos que se lograron el año pasado para llegar cada mes a 230.000 personas en situación de pobreza. La 17ª edición de la campaña –bajo el título de 'Ho donem tot' y que tiene lugar entre hoy y mañana– ha dado inicio esta mañana en el Mercat del Ninot de Barcelona. "Es una campaña que la ciudadanía ha hecho suya. El objetivo es concienciar que en un momento de bonanza económica hay un gran sector de la población que vive bajo la pobreza", ha declarado el presidente del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vilas.

El propósito es superar las 1.500 toneladas de alimentos que se reunieron en 2024, especialmente productos básicos como aceite, leche y conservas. Las aportaciones económicas se pueden realizar a través de la web del banco hasta el 23 de noviembre. La directora del Banc, Elisabet Viladomiu, ha remarcado —haciendo un llamamiento a la colaboración— que el trabajo de los organizadores está terminado y que "ahora es el momento de la ciudadanía". Destaca que el gran reto del Recapte es que —como sociedad y durante dos días— se pongan por delante "las necesidades de aquellas personas que tienen dificultades para poner un plato sobre la mesa".

Esta edición también ha llegado marcada por un cambio en el calendario, ya que ha tenido lugar tres semanas antes de lo habitual. El motivo: la intención de alinearse y coordinarse en fechas con el resto de bancos de alimentos de España, ha explicado Viladomiu.

300.000 involucrados

Se estima que en el Gran Recapte participan unas 300.000 personas, entre donantes, voluntarios, empresas, centros educativos e instituciones. En la presentación de hoy, los participantes han agradecido la colaboración de los 15.800 voluntarios que contribuyen a la recogida de alimentos y que animan a la ciudadanía a contribuir desde los más de 2.000 puntos de recogida que hay en toda Catalunya. También han aprovechado para hacer un llamamiento a las administraciones a "aumentar sus esfuerzos para terminar con la vulnerabilidad y la pobreza", ha expresado el colaborador del Banc d'Aliments y exsíndic de Greuges Rafael Ribó.

De hecho, los datos evidencian que la presencia de voluntariado en el punto de venta multiplica las donaciones: de ahí que sea "tan importante" conseguir el mayor número de personas voluntarias. Así lo ha explicado Carme Casacuberta, presidenta del Banco de Alimentos de Girona: "En los supermercados donde hay voluntarios recogemos el doble de alimentos de los lugares donde no los hay".

Empieza la recogida solidaria de alimentos en el Mercat del Ninot / JORDI OTIX

Por su parte, la cadena de supermercados Mercadona ha anunciado que —aunque no recogerá alimentos en sus establecimientos— todas aquellas personas que deseen realizar una donación monetaria podrán hacerlo en las cajas de sus comercios. También aportarán un 10% adicional de la recaudación total en esta iniciativa solidaria.

Colaboración ciudadana

Los donantes son una parte imprescindible del Recapte. "En general la colaboración siempre es muy abierta y todo el mundo colabora dentro de sus posibilidades", ha afirmado Montse Bover, voluntaria de la iniciativa y encargada de coordinar dos supermercados en el Eixample. Bover ha expresado su agradecimiento con los clientes que contribuyen en cualquier medida y asegura que "a la gran mayoría de las personas que les pedimos colaborar, lo hacen".

También ha querido destacar el papel de las personas mayores, quienes, según ella, siempre se muestran predispuestas a ayudar en la medida de lo posible. "Hay veces que quienes más lo necesitan son también las que más aportan", ha añadido.

Estudiantes implicados

En el Caprabo de la calle Comte Borrell 224 se da otro ejemplo de participación. En este supermercado, un grupo de estudiantes del programa de Formación e Inserción (PFI) en comercio y atención al público del Institut Lluïsa Cura se reparten los turnos para colaborar con la recogida. "Creemos que son igual de importantes las competencias profesionales como el aprendizaje de los valores. Es importante que trabajen la empatía, el trabajo en equipo y la colaboración con la sociedad", ha expresado su tutora, Cristina Casanovas. También considera que el alumnado ha recibido de forma muy positiva esta iniciativa y destaca la importancia de actividades como esta para conseguir hacerles sentir "parte de la sociedad".

Dos estudiantes del Instituit Lluïsa Cura colaborando con la recogida / JORDI OTIX

A su vez, los alumnos afirman que repetirán su voluntariado en las próximas ediciones, aunque no forme parte del plan docente. También han aclarado sus motivos para colaborar: "En mi barrio he visto mucha gente con necesidades y me hace sentir bien ayudar", ha explicado una de las alumnas.