El abogado de la acusada de desviar una nómina de una trabajadora a su cuenta: "Mi clienta no es una mula informática"

Ni participó con un supuesto grupo criminal en un plan premeditado ni tenía conocimiento de que el dinero depositado en su cuenta bancaria era de origen ilícito. Es lo que sostiene la defensa la abogada de la mujer acusada de desviar la nómina de una trabajadora de una empresa de Badajoz a su cuenta corriente, después de que fuera suplantada su identidad para solicitar al departamento de Recursos Humanos un cambio de domiciliación de su salario.

«Mi clienta no es una mula informática», aseguró este jueves, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, su abogada, María Teresa Cabeza de Herrera, quien señaló que su defendida tiene más de 60 años y un desconocimiento absoluto de las nuevas tecnologías.

La fiscalía la acusaba inicialmente de un delito de estafa informática y otro de blanqueo de capitales, pero retiró el segundo antes del inicio de la vista. El ministerio público solicita para ella 1 año y medio de prisión.

La procesada no compareció a la vista, pero el tribunal acordó celebrar el juicio sin ella, tal como solicitó la fiscalía y a lo que se opuso la defensa, quien, pese a repetidos intentos, no había conseguido contactar con su representada, vecina de Guadalajara. Una vez iniciada la vista, la acusada telefoneó a la letrada y argumentó que no había podido asistir por motivos familiares. El tribunal consideró que era una «falta de respeto», que su incomparecencia -por segunda vez- no estaba debidamente acreditada y decidió continuar con el acto de juicio.

Por la sala pasaron la trabajadora a la que le vaciaron la nómina, el técnico de Recursos Humanos de su empresa y el apoderado de esta. Todos relataron que en noviembre de 2023 la empleada no recibió su salario y que al preguntar qué había ocurrido, descubrieron que habían suplantado su identidad a través de una cuenta de correo electrónico de la República Africana de Benín, para solicitar que su nómina se ingresara en una cuenta diferente a la habitual.

La empresa reintegró el salario a la trabajadora y activó su seguro de riesgos cibernéticos, que cubrió el desfalco de 1.935,96 euros.

Suplantación de identidad

Tras denunciar los hechos ante la Guardia Civil, se averiguó que el dinero había sido transferido a la cuenta de una vecina de Guadalajara, que había dispuesto de él en su totalidad el mismo día que lo recibió.

El agente que declaró en el juicio reconoció que desconocían la identidad de la persona que había suplantado la identidad de la trabajadora, pues no se había podido determinar.

Para la fiscalía ha quedado acreditado que la procesada es autora de un delito de estafa informática, ya que consiguió desplazar una cantidad de dinero mediante un fraude informático a una cuenta bancaria a su nombre y lo extrajo íntegramente.

Sin embargo, la defensa sostiene que su representada creía que ese dinero correspondía a un crédito rápido que le habían ofrecido por Whatsapp y que contrató. «Es una víctima más de las muchas estafas de este tipo que hay hoy en día», aseguró.

En este sentido, argumentó que no ha quedado probado que la mujer fuera la autora del email que solicitó el ingreso de la nómina de la trabajadora en otra cuenta y que ni siquiera abrió otra a su nombre para recibir la transferencia, sino que le llegó a la que ya tenía.

«No existe dolo ni daño, por lo que no puede ser posible una sentencia condenatoria», afirmó la letrada, que solicita que su defendida -que, según dijo, tiene intención devolver el dinero, aunque aún no lo ha hecho- sea absuelta.

El juicio ha quedado visto para sentencia.