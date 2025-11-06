Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del tráfico e incidencias en Rodalies Renfe Catalunya, en directo: estado de las carreteras, AP-7 y afectaciones al transporte

Última hora de las lluvias torrenciales en Barcelona y resto de Catalunya este jueves, en directo

La lluvia dificulta el tráfico del viernes en Barcelona

La lluvia dificulta el tráfico del viernes en Barcelona / CAPTURA VÍDEO EFE

Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
Las lluvias torrenciales previstas en Barcelona y el resto de Catalunya pueden provocar retenciones en las principales vías de acceso, cortes puntuales en carreteras secundarias y acumulación de agua en túneles urbanos.

En Rodalies Renfe también pueden producirse retrasos y posibles interrupciones en líneas afectadas por inundaciones. Las autoridades recomiendan consultar el estado del tráfico antes de desplazarse.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tráfico en Catalunya y las incidencias y afectaciones en el transporte público.

Directo | Las lluvias torrenciales descargan con fuerza en puntos de Barcelona

Última hora del tráfico e incidencias en Rodalies Renfe Catalunya, en directo: estado de las carreteras, AP-7 y afectaciones al transporte

La UAB, la UB, la UPC, la UPF y la UdG suspenden las clases por la alerta de lluvias en Catalunya

Los Mossos vigilan el barranco de la Faneca, en Móra d'Ebre, durante el episodio de intensas lluvias

Acumulación de agua en la avenida de Rovira Roure de Lleida

Lluvia intensa en el centro de Sabadell

