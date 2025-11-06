Última hora del tráfico e incidencias en Rodalies Renfe Catalunya, en directo: estado de las carreteras, AP-7 y afectaciones al transporte

Las lluvias torrenciales previstas en Barcelona y el resto de Catalunya pueden provocar retenciones en las principales vías de acceso, cortes puntuales en carreteras secundarias y acumulación de agua en túneles urbanos.

En Rodalies Renfe también pueden producirse retrasos y posibles interrupciones en líneas afectadas por inundaciones. Las autoridades recomiendan consultar el estado del tráfico antes de desplazarse.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tráfico en Catalunya y las incidencias y afectaciones en el transporte público.

Cancelaciones y desvíos en el aeropuerto de Barcelona Aena ha informado que las fuertes tormentas en el noreste peninsular están afectando las operaciones en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde se han aplicado regulaciones por seguridad que provocan cancelaciones y retrasos en numerosos vuelos. La mala meteorología está dificultando los aterrizajes y algunos aviones están siendo desviados a aeropuertos alternativos. Aena recomienda a los pasajeros consultar con su compañía aérea el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

Cortes en las líneas R13, R14 y R15 Otras líneas de Rodalies también registran incidencias: la R15 tiene la circulación interrumpida entre Ascó y Móra la Nova, con un servicio alternativo por carretera entre Riba-roja d’Ebre y Móra la Nova; y las líneas R13 y R14 permanecen cortadas entre Lleida y Riu Milans, con transporte alternativo entre Lleida y Tarragona con paradas intermedias.

Suprimida la circulación de trenes entre Castelldefels y Granollers Rodalies de Catalunya ha informado este jueves por la mañana de diversas afectaciones en el servicio ferroviario a causa de incidencias en la infraestructura. La circulación está suprimida entre Castelldefels y Granollers Centre por una avería en la estación de Gavà, lo que provoca retrasos medios de 25 minutos en la línea R2 Sud.

Retenciones en la C-58 El Servei Català de Trànsit ha informado de retenciones en varios tramos de la C-58 a causa de la lluvia y la elevada densidad de tráfico. En sentido norte, se registran colas desde el nus de la Trinitat hasta Ripollet, en dirección Terrassa. En sentido sur, las retenciones afectan el tramo entre Sant Quirze y Badia del Vallès, así como de Ripollet hasta Barcelona, en dirección Trinitat.