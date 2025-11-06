El temporal descarga con fuerza en Catalunya: carreteras y líneas de tren cortadas y medio centenar de vuelos cancelados

Miles de catalanes se acostaron anoche con la incertidumbre de la alarma de Protección Civil que irrumpió en sus hogares poco antes de las 10 de la noche. Al despertar, mirar sus móviles y ver que no habían recibido nuevos mensajes diciéndoles que no fueran a trabajar o al colegio (excepto las universidades de Barcelona, que ya el miércoles por la noche suspendieron clases), miles de catalanes han salido esta mañana de sus casas desde primera hora bajo un cielo negro, que ha llegado a descargar hasta 83,9 litros por metro cuadrado en Caldes de Montbui (Vallès Oriental), acumulados entre este miércoles por la noche, cuando se activó la alerta, hasta este jueves a las 10 de la mañana.

Pese al llamamiento de precaución del president i la consellera de Interior, la actividad económica y escolar no ha parado, y la llegada al trabajo, la guardería, la escuela o el instituto no ha sido nada fáciles para miles de catalanes, que han salido de sus casas con el miedo en el cuerpo por los mensajes de prudencia, mientras ni suspendían clases en la etapa obligatoria ni había un llamamiento al teletrabajo universal.

La calle de Lleida, en Barcelona, durante el episodio de intensa lluvia en la mañana del 6 de noviembre / FERRAN NADEU

Cortes en Rodalies

Las intensas lluvias de este jueves han causado cortes en la línea R4 de Rodalies entre Sabadell Sud y Terrassa Est; en la R15 entre Ascó y Móra-La Nova, y en la R14 y en la R13 entre Lleida y Riu Milans, además de causar demoras de más de 40 minutos en la RG1, la R1 y problemas de megafonía.

Las intensas precipitaciones que han caído a primera hora de este jueves en el Vallès (Barcelona) han provocado también el corte de varias carreteras por inundaciones: la C-17, en Mollet del Vallès y la BP-1413, en Cerdanyola del Vallès, cerradas al tráfico por "acumulación de agua en la calzada", según informaba el Servei Català de Trànsit (SCT). En el caso de la C-17, el corte ha afectado al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 11 y 12, en los dos sentidos de la circulación.

Autobús escolar atrapado

También han cortado la carretera de Cerdanyola a Sant Cugat a la altura del Sincrotrón, al principio en ambos sentidos y, después, solo en dirección a Sant Cugat; donde un autobús escolar ha quedado atrapado, y los niños han sido trasladados a otro autobús en dirección al colegio en Sant Cugat, sin que haya habido ningún herido.

Las fuertes lluvias han afectado también al tráfico aéreo, obligando a cancelar 47 vuelos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, según han informado fuentes de esta infraestructura.

Litros acumulados

A los 83,9 litros por metro cuadrado acumulados en Caldes de Montbui (Vallès Oriental), les ha seguido los 73 de Rasquera (Ribera d'Ebre), los 48,6 de El Masroig (Priorat), los 43,5 de Sabadell y los 39,8 de Sant Cugat.

En Barcelona, se ha inundado del parque fluvial del río Besòs a su paso por la capital, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs. El gran caudal acumulado por las precipitaciones en el Vallès, donde sí ha habido afectaciones relevantes, ha desbordado el río y el agua ha cubierto todo el paseo lineal que discurre junto al cauce.

322 avisos a los Bombers

Los Bombers de la Generalitat han atendido 322 avisos por el temporal de lluvia hasta las 11 horas, principalmente en el área metropolitana. Por regiones de emergencia, la mayoría de los avisos proceden de la región metropolitana Norte (191), que incluye el Vallès. El resto de avisos provienen de la región de Girona (47), metropolitana Sur (36), seguida de Terres de l’Ebre (21), Lleida (15), Centro (8) y Tarragona (4).

La mayoría de los avisos han sido por acumulación de agua en bajos y garajes y por algún árbol caído. También por el impacto de rayos en árboles en la vía pública o en algún jardín particular, y por personas bloqueadas con su vehículo debido al agua, aunque ninguno de los casos ha sido grave.