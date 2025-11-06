Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial en Alicante

La soprano Yolanda Marín pone el broche de oro al la primera jornada del encuentro sobre la IA

La cantante, acompañada al piano por Florencio Sáez, protagoniza una actuación en la que reivindica más apoyo a la investigación sobre la ELA

La soprano Yolanda Marín durante su actuación en el Foro.

La soprano Yolanda Marín durante su actuación en el Foro. / Rafa Arjones

Miguel Vilaplana

La primera jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial (IA) que se celebra en Alicante ha tenido un broche de oro con la actuación protagonizada por la soprano internacional Yolanda Marín. Acompañada al piano por Florencio Sáez, ha interpretado un repertorio basado en canciones clásicas de diferentes países europeos, que ha tenido además su lado reivindicativo, al reclamarse más apoyo a la investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El emotivo concierto ha tenido lugar después de una jornada intensa en la EUIPO en la que se han abordado diferentes aspectos relacionados con la IA, y se ha desarrollado ante los asistentes al foro, que a la conclusión han aprovechado para disfrutar de un coctel que ha hecho las veces de networking. Una despedida emotiva que dará paso a la segunda jornada del foro que se desarrollará este jueves en el ADDA.

TEMAS

La soprano Yolanda Marín pone el broche de oro al la primera jornada del encuentro sobre la IA

Desvelan los secretos de una enzima vinculada al envejecimiento y al cáncer

María Garaña. CEO ClarkeModet: "La IA va a reemplazar a la gente que no sepa utilizarla"

Ignasi Belda (AESIA): "Regular no supone frenar la innovación"

Rahul Bhartiya (EUIPO): "La IA capacita a nuestros empleados, pero son ellos los que toman las decisiones"

Rick Suárez, presidente de AstraZeneca España: “Desde Barcelona impulsamos un modelo pionero de innovación biomédica, digital y comercial en Europa”

Lula convoca una reunión de líderes mundiales para sentar las bases de la cumbre del clima de Belém

