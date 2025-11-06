Detectan un brote de sarna en una residencia de mayores de Urgell

Media docena de resdientes del centro de personas mayores Condes de Urgell (Balaguer) sufren un brote de sarna. Según ha avanzado 'Segre' y han confirmado fuentes de Salut a la agencia ACN, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica ha confirmado el brote de sarna y ha contactado con la residencia para dar pautas de tratamiento y medidas higiénicas para su contención, siguiendo el protocolo de prevención y control de la escabiosis, conocida como sarna.

La enfermedad provoca picores en diferentes partes del cuerpo, sobre todo por la noche, y para prevenir contagios es necesario aislar a los afectados, limitar las visitas e iniciar un tratamiento con pomada, así como lavar la ropa y las sábanas de la cama