La enfermedad provoca picores
Detectan un brote de sarna en una residencia de mayores de Urgell
Media docena de pacientes están afectados y comienzan a seguir el tratamiento para contener la enfermedad
Media docena de resdientes del centro de personas mayores Condes de Urgell (Balaguer) sufren un brote de sarna. Según ha avanzado 'Segre' y han confirmado fuentes de Salut a la agencia ACN, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica ha confirmado el brote de sarna y ha contactado con la residencia para dar pautas de tratamiento y medidas higiénicas para su contención, siguiendo el protocolo de prevención y control de la escabiosis, conocida como sarna.
La enfermedad provoca picores en diferentes partes del cuerpo, sobre todo por la noche, y para prevenir contagios es necesario aislar a los afectados, limitar las visitas e iniciar un tratamiento con pomada, así como lavar la ropa y las sábanas de la cama
- Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
- Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
- Protección Civil alerta de 'lluvias intensas y torrenciales' en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada
- Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
- El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
- Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local