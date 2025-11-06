Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Resultados de la Primitiva del jueves 6 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 6 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 11, 16, 18, 37, 45 y 46. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 4663530, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

Un detenido por violar a su vecina de 91 años en Girona

Protecció Civil enviará alertas "menos invasivas" para casos sin riesgo inminente

Resultados de la Primitiva del jueves 6 de noviembre de 2025

Muerte masiva de peces y delfines en los lagos del Amazonas tras alcanzar el agua los 41ºC en 2023

Más de 10.000 personas se manifiestan en Riga contra la salida del Convenio de Estambul de protección de las mujeres

El Govern ficha a la consultora ambiental del puerto de Róterdam para justificar la ampliación de El Prat ante Europa