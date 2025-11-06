Protecció Civil enviará alertas "menos invasivas" para casos sin riesgo inminente

Hace poco más de un mes, Protecció Civil de la Generalitat explicó que las alertas enviadas a los móviles estaban pensadas para prevenir escenarios de peligro en los que había riesgo de muerte. La idea que transmitieron las autoridades pasaba por utilizar el sistema ES-Alert ante predicciones de peligro extremo que estaban a punto de tener lugar o para emergencias que ya estaban en marcha. No obstante, el envío de una alerta de este tipo, con la característica señal sonora asociada, la noche antes de las lluvias de este jueves, ha reabierto el debate sobre cuándo y cómo se deben mandar los avisos.

En este sentido, Imma Solé, subdirectora general de coordinación y gestión de emergencias, explica a este diario que el sistema ES-Alert permitirá enviar alertas "menos invasivas", con un pitido más suave, para casos como el de esta semana en el que el riesgo no es inminente. "Se está trabajando con el Ministerio del Interior y las operadoras telefónicas para que estos avisos con menos sonido estén disponibles; no tardaremos mucho en poder utilizarlos", ha asegurado Solé en conversación con este diario.

La idea general sigue siendo enviar alertas móviles cuando haya un peligro potencial de muerte. No obstante, la futura modalidad de alertas más suaves permitirá emitir avisos previos, cuando la gravedad de la emergencia todavía no se haya confirmado y tan solo sea una previsión o un riesgo posible. Protecció Civil asegura que la herramienta todavía es relativamente nueva (empezó a funcionar en 2022) y aún se está afinando cómo utilizarla: "El sistema ofrece poco espacio para dar instrucciones y el nuevo tipo de alertas será útil para situaciones que puedan ser de peligro pero en las que la emergencia todavía no sea inminente, como pasó el pasado miércoles por la noche", añade Solé.

Críticas a la alerta del miércoles

Pese a las críticas de algunos ciudadanos y también de partidos políticos como Junts y ERC, Protección Civil considera que la función de la alerta se cumplió y que fue una buena idea advertir a la población el día antes para que estuviera pendiente del tiempo antes de salir de casa, en lugar de mandar el mensaje durante la madrugada. "Sabíamos que habría incidencias pero la predicción no ponía sobre el mapa unas lluvias torrenciales de intensidad muy elevada, por esta razón optamos por advertir a la gente de que llovería con intensidad y de que comprobara las carreteras y la información meteorológica antes de tomar decisiones", explica Solé.

Soler justifica el último envío porque Protecció Civil consideró que lo más apropiado era avisar a la población de que a lo largo del día habría este episodio. "Después, podía ser que si la situación se complicaba se tomaran más medidas, pero convenía que todo el mundo estuviera pendiente", insiste. Las autoridades catalanas sostienen que el riesgo existía porque el número de incidencias registradas en áreas inundables era importante. De hecho, varios ríos y rieras han bajado con fuerza y se han producido algunos cortes de carretera: "Por tanto, si llegan a haber coches en estos lugares, podríamos haber tenido problemas mucho más serios".

"Era necesario ir con cuidado en los puntos anegables y entendimos que la ciudadanía debía contar con ello para informarse constantemente del escenario", apunta Solé. "Si uno ve que según los datos del Meteocat el temporal ya ha pasado por su población, puede salir de casa sin problema", añade. "En cambio, si alguien tiene que ir a trabajar cuando está cayendo el agua con más fuerza puede considerar teletrabajar si tiene la ocasión o salir más tarde", ejemplifica. Cabe señalar que una alerta de Protecció Civil justifica legalmente el retraso al trabajo según la ley actual. El balance del Departament d'Interior i Seguretat es que el uso de la ES-Alert fue "correcto". "Hemos dado información de que había lluvias importantes y de que podía existir un riesgo para la vida, porque no sabíamos si el temporal se podía convertir en estático y descargar más agua de la prevista", defiende Solé.

"Que viene el lobo..."

Protecció Civil admite que existe el riesgo de que la gente pierda el respeto a las alertas y pase lo mismo que en cuento del pastorcillo que da falsas alarmas sobre la llegada del lobo. Sin embargo, Solé opina que, de momento, no está sucediendo: "Con el riesgo de incendio no ocurre, la gente entiende que debe ser prudente, aunque al final haya menos incidencias de las que tal vez se pronosticaron". El Govern considera que, con el cambio climático, cada vez será más necesario mantener la prudencia ante posibles inundaciones, el mayor riesgo natural al que se enfrenta Catalunya.

La buena respuesta de la gente, según Solé, la demuestra el hecho de que hayan salido de casa 22.000 vehículos menos de lo que era habitual en un día como hoy: "Si hay menos coches, ante las precipitaciones contundentes, se rebaja el riesgo de incidencias".

Catalunya es la comunidad autónoma que más alertas móviles manda. Desde que se puso en funcionamiento, se han lanzado 134 avisos, de los cuales un 30% han sido simulacros. La principal causa de activación son los incendios (57 avisos). La segunda, las lluvias torrenciales y el riesgo de inundación (31 avisos).