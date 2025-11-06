Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 6 de noviembre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 6 de noviembre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
- El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
- Así es el vídeo de las inundaciones que Vilaplana mostró a Mazón durante la comida en El Ventorro
- Josep Maria Castellà, lingüista: 'No está demostrado que haya que estudiar gramática para redactar bien
- Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
- Dos vecinos convierten una ventana en una puerta para colocar su lavadora en el patio del edificio
- Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local
Santa Eulària des Riu acoge el XII Foro Turismo Ibiza, centrado en los beneficios y desafíos del turismo local
