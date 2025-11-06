El Pirineo catalán registra la primera nevada general de la temporada

Esta mañana el Pirineo catalán se ha despertado con su primera nevada general de la temporada, ha anunciado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en su cuenta de 'X'. La nevada ha llegado principalmente a cotas por encima de los 2.000 metros. Las primeras nieves coinciden con el temporal que ha barrido Catalunya —durante la madrugada y la mañana de este jueves— y que, sin registrar incidencias, sí ha cortado carreteras, líneas ferroviarias y ha obligado a cencelar medio centenar de vuelos.

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha compartido vídeos en directo de sus refugios de alta montaña en el Pallars Sobirà y la Cerdanya, donde se pueden ver los efectos del temporal que han resultado en nevadas.