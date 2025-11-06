Meteorología
El Pirineo catalán registra la primera nevada general de la temporada
Coincidiendo con el temporal que ha barrido Catalunya, la nieve ha caído en cotas superiores a 2.000 metros
El temporal descarga con fuerza en Catalunya: carreteras y líneas de tren cortadas y medio centenar de vuelos cancelados
Martí Sosa
Esta mañana el Pirineo catalán se ha despertado con su primera nevada general de la temporada, ha anunciado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en su cuenta de 'X'. La nevada ha llegado principalmente a cotas por encima de los 2.000 metros. Las primeras nieves coinciden con el temporal que ha barrido Catalunya —durante la madrugada y la mañana de este jueves— y que, sin registrar incidencias, sí ha cortado carreteras, líneas ferroviarias y ha obligado a cencelar medio centenar de vuelos.
La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha compartido vídeos en directo de sus refugios de alta montaña en el Pallars Sobirà y la Cerdanya, donde se pueden ver los efectos del temporal que han resultado en nevadas.
- Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
- Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
- Protección Civil alerta de 'lluvias intensas y torrenciales' en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada
- Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
- El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
- Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local