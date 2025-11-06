Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meteorología

El Pirineo catalán registra la primera nevada general de la temporada

Coincidiendo con el temporal que ha barrido Catalunya, la nieve ha caído en cotas superiores a 2.000 metros

El temporal descarga con fuerza en Catalunya: carreteras y líneas de tren cortadas y medio centenar de vuelos cancelados

Montañas nevadas en el entorno del refugio de Prat d'Aguiló, en la Cerdanya

Montañas nevadas en el entorno del refugio de Prat d'Aguiló, en la Cerdanya / METEOCAT

Martí Sosa

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta mañana el Pirineo catalán se ha despertado con su primera nevada general de la temporada, ha anunciado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en su cuenta de 'X'. La nevada ha llegado principalmente a cotas por encima de los 2.000 metros. Las primeras nieves coinciden con el temporal que ha barrido Catalunya —durante la madrugada y la mañana de este jueves— y que, sin registrar incidencias, sí ha cortado carreteras, líneas ferroviarias y ha obligado a cencelar medio centenar de vuelos.

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha compartido vídeos en directo de sus refugios de alta montaña en el Pallars Sobirà y la Cerdanya, donde se pueden ver los efectos del temporal que han resultado en nevadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
  2. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  3. Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
  4. Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
  5. Protección Civil alerta de 'lluvias intensas y torrenciales' en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada
  6. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  7. El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
  8. Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local

Los ingenieros apuestan por trasvasar agua del Ebro a Barcelona y del Ter a la Costa Brava en casos de emergencia

Los ingenieros apuestan por trasvasar agua del Ebro a Barcelona y del Ter a la Costa Brava en casos de emergencia

Un 'temporal exprés' descarga con fuerza en Catalunya: carreteras y líneas de tren cortadas y medio centenar de vuelos cancelados

Un 'temporal exprés' descarga con fuerza en Catalunya: carreteras y líneas de tren cortadas y medio centenar de vuelos cancelados

Crean robots sin cerebro que funcionan solo con aire

Crean robots sin cerebro que funcionan solo con aire

El Supremo resolverá si un padre puede intentar impedir la eutanasia de un hijo

El Supremo resolverá si un padre puede intentar impedir la eutanasia de un hijo

El doctor Manuel Sans Segarra relata su experiencia cercana a la muerte y cuenta un secreto que se quería "llevar a la tumba"

El doctor Manuel Sans Segarra relata su experiencia cercana a la muerte y cuenta un secreto que se quería "llevar a la tumba"

Los estudiantes de Magisterio debaten en Cuenca sobre el futuro de la profesión docente

Los estudiantes de Magisterio debaten en Cuenca sobre el futuro de la profesión docente

¿Caminas mirando al suelo? Lo que la psicología infiere de ese gesto

¿Caminas mirando al suelo? Lo que la psicología infiere de ese gesto

"Petromasculinidad", una radiografía del poder a través de los combustibles fósiles

"Petromasculinidad", una radiografía del poder a través de los combustibles fósiles