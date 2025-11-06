La escuela concertada catalana alerta de un déficit de 216 millones por la escolarización de alumnos vulnerables

Las patronales de la escuela concertada han alertado de un déficit acumulado de más de 216 millones desde 2018 por la escolarización de alumnado vulnerable socioeconómicamente (NESE B). En un comunicado, aseguran que, además del "desfase entre las subvenciones y el coste real de la escolarización", tampoco han recibido todas las ayudas del curso pasado. Sobre estas ayudas, afirman que no cubren el coste real de la plaza por alumno, que según el estudio de la Sindicatura de Greuges de 2020 es de 5.228,75 euros en ESO y 4.325,05 en infantil y primaria. Así, señalan que en el curso 2017-2018 el déficit fue de 12 millones de euros, pero que el curso pasado alcanzó los 46,19 millones.

Según las patronales, el curso pasado se recibieron solo unos 907,76 euros de media por alumno, con 57.399 alumnos beneficiarios. Las patronales han afirmado que, en solo siete años, el número de alumnos con necesidades educativas socioeconómicas escolarizados en centros concertados se ha quintuplicado, pasando de 10.873 en el curso 2017-2018 a más de 57.000 el curso pasado. Este crecimiento ha agravado la situación económica de los centros que atienden a más alumnado vulnerable.

Retrasos "inaceptables"

Además, han criticado los retrasos "inaceptables" en el pago de las subvenciones para esta escolarización. Según han explicado, aún no se ha publicado la segunda resolución de la subvención de 'Igualdad de Oportunidades', correspondiente al alumnado incorporado durante el curso 2024-2025.

Añaden que el año pasado se publicó el 2 de agosto, con un importe de 17,6 millones de euros, pero insisten en que este año todavía no se ha publicado.

Infrafinanciación "histórica"

Las patronales han denunciado un "infrafinanciamiento histórico" y han advertido que, si no se garantiza una financiación suficiente "no se puede pedir a las escuelas concertadas que asuman una responsabilidad que debería sostener el sistema público en su conjunto".

En este sentido, han asegurado que apuestan por una escuela inclusiva y por la lucha contra la segregación escolar, pero consideran que es “inviable” sin los recursos necesarios.