Los Parques Científicos y Tecnológicos condecoran a EL PERIÓDICO por sus contenidos de ciencia

La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) ha entregado este jueves sus galardones a las entidades y profesionales dedicados a la divulgación de la actividad científica española. En la octava edición de estos reconocimientos, EL PERIÓDICO ha destacado como el ganador de la modalidad de medios impresos en prensa nacional y la 'Nueva España', también del grupo Prensa Ibérica, en la modalidad de medios impresos y digitales en prensa regional y local. Europa Press, por su parte, ha destacado en la categoría de medios digitales en prensa nacional.

Los galardones han sido entregados este jueves en el Centro de Arte y Creación Industrial LABoral de Gijón. El acto –al que Valentina Raffio, redactora especializada en ciencia, ha acudido en representación del diario– ha contado con la participación de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo; el viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo Rodríguez; el director de Políticas de Innovación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), Juan Antonio Tébar y el presidente de APTE, Felipe Romera Lubias. Durante la jornada también se han entregado galardones al Parque Científico Tecnológico de Extremadura por su proyecto RITEX, asi como al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche y al Sevilla TechPark.

Economía azul

El encuentro ha reunido a más de un centenar de representantes de parques, instituciones y empresas para debatir, entre otros, sobre el papel de la economía azul como motor de transformación territorial y de atracción de talento en el litoral español. En el marco de estas jornadas se han celebrado debates sobre innovación aplicada al ecosistema marítimo-portuario, nuevas competencias y talento para el empleo azul y la importancia de la colaboración entre parques, universidades y empresas.

La próxima edición del evento se celebrará el año que viene en Reus. Para dar testigo de ello se ha pronunciado Josep Baiges, concejal de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento del Ayuntamiento de Reus y Consejero delegado de REDESSA en representación del Parc Tecnològic i d’Innovació, quien ha anunciado que el próximo encuentro será una oportunidad para seguir tejiendo alianzas entre centros de investigación y sociedad.