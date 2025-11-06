Catalunya probará si municipios como El Papiol, Begues y Corbera pueden acoger un mini parque eólico

Hasta ahora, la transición energética ha avanzado de forma desigual en Catalunya, con un peso desproporcionado en las comarcas rurales del centro y el sur, donde se han concentrado la mayoría de proyectos eólicos y fotovoltaicos. Las zonas más densamente pobladas, como la región metropolitana, en cambio, han quedado prácticamente al margen, tanto por la falta de espacio como por las limitaciones urbanísticas y ambientales, y la implantación de renovables se ha limitado sobre todo a las placas solares en los tejados.

Ahora, el AMB (Área Metropolitana de Barcelona), a través de su consejería de acción climática, pretende revertir parcialmente esta tendencia, como mínimo dentro de las posibilidades de la orografía, y se propone explorar la viabilidad de instalar un primer parque eólico. La idea es colocar uno, dos o tres aerogeneradores. Por tanto, se trataría de un parque eólico muy pequeño. Pero sería algo mucho más sólido que el pequeño molino situado junto con la desalinizadora de El Prat de Llobregat.

El AMB lleva tiempo estudiando la instalación de molinos de viento en el área metropolitana y ahora tiene la complicidad del Govern de Illa

En caso de instalar tres aerogeneradores de 100 metros de altura, se podrían llegar a producir 19 megavatios, más de lo que producen los edificios del ente metropolitano equipados con placas fotovoltaicas en los tejados. En resumen, tres aerogeneradores pueden generar lo mismo que 150 proyectos fotovoltaicos de pequeñas dimensiones y ocupando menos espacio.

Varias opciones

De momento, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el AMB ha estudiado más de 15 posibles emplazamientos. La mayoría de lugares con potencial están situados en la comarca del Baix Llobregat. Una de las prioridades es escoger una zona que no cause molestias a los vecinos. A día de hoy, el AMB está en conversaciones con la Generalitat, que, a través del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, tiene previsto implicarse en el proyecto, según detallan a este diario fuentes conocedoras del caso. Aún no está claro si será a través de la dirección general de energía o de L'Energètica, la compañía energética pública, pero la intención de la conselleria es invertir económicamente en el plan.

Durante las últimas semanas ya ha empezado la tramitación de los elementos que servirán para hacer mediciones y comprobar dónde se puede obtener más energía eólica. Está previsto probar estos pequeños molinos, que servirán solo para recoger datos, en El Papiol, Begues o Corbera de Llobregat, aunque hay otras localidades en el listado de posibles ubicaciones.

La Conselleria de Territori ha señalado en el PLATER algunos puntos del Baix Llobregat como aptos para la colocación de aerogeneradores

De hecho, es la Generalitat la Administración que ha de autorizar la colocación de estos aparatos. Este paso previo es clave para sentar las bases de un proyecto real que luego se desarrolle en el lugar que finalmente se decida, que no tiene por qué ser ninguno de estos tres municipios. Lo que se comprobará en breve con las mediciones es si es viable instalar un molino de viento.

Nuevo mapa del PLATER

Esta semana, el Govern ha presentado el primer borrador del PLATER (el Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya). Se trata de un documento que debe abordar el aspecto más controvertido de la transición hacia la energía limpia y definir en qué lugares y de qué manera deben ubicarse e implementarse los parques eólicos y solares.

El texto marcará los puntos óptimos para la colocación de parques eólicos y fotovoltaicos. De las zonas propuestas, los ayuntamientos podrán descartar un 90% pero estarán obligados a mantener un 10%. De esta forma, se responsabilizará casi a todas las comarcas de la producción de energía verde. En los mapas preliminares, el Área Metropolitana aparece poco señalada porque la elevada densidad de población limita el espacio.

Sin embargo, los técnicos de la conselleria ya han señalado algunos puntos del Baix Llobregat como aptos para la colocación de aerogeneradores. Algunos de estos emplazamientos coinciden con las zonas en las que se prevé tramitar las autorizaciones para colocar los aparatos de medición del viento. Aparte de las tres ciudades mencionadas, en el PLATER se incluyen espacios de la Palma de Cervelló, Pallejà, Torrelles, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, Gavà y Sant Boi de Llobregat.

El Área Metropolitana de Barcelona ya dio un paso adelante en energías renovables con la pérgola fotovoltaica de Sant Boi de Llobregat, que dispondrá de 7.055 paneles solares, superando a la del Fòrum de Barcelona. Igual que cuando se llega a Barcelona en avión es fácil ver precisamente esta gran placa del Fòrum, entrando a Barcelona desde el Baix Llobregat por carretera, se podrá apreciar este pequeño parque eólico si se hace realidad y el proyecto puesto sobre la mesa sale adelante.

El gobierno del AMB considera que el espacio urbano debe ser parte de la solución a la hora de avanzar en la transición energética, igual que se prevé avanzar en las plantas de tratamiento de residuos. La apuesta por las renovables y la corresponsabilización de la primera corona metropolitana en cuanto a la producción de energía forma parte del programa del actual Ejecutivo metropolitano.