La gestión de la diversidad en las aulas
Niubó dice que intentará "estabilizar" en dos años a los educadores sociales que trabajan en las escuelas
El instituto de La Florida denuncia el "desmantelamiento" de su equipo de atención social en un contexto de máxima necesidad
El curso 25-26 arranca con el reto de atender a más de un 30% del alumnado con necesidades educativas especiales
La consellera de Educación, Esther Niubó, ha afirmado que intentarán "estabilizar y estructurar" a los educadores sociales y técnicos de integración social que actualmente trabajan en los centros a través de programas temporales. Lo ha dicho en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP, durante la cual ha concretado que se está trabajando para hacerlo una vez finalice el nuevo programa iniciado este curso, “en un par de años”.
La consellera ha destacado que estos perfiles realizan “un trabajo muy importante” en los centros educativos. Ambos colectivos criticaron al inicio del curso una reducción de personal. Educación explicó que había finalizado el Programa de Mejora de las Oportunidades Educativas (PMOE) con el que se pagaban sus contratos, pero que se había puesto en marcha uno nuevo para los próximos dos años.
