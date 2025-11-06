Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Intervención en el Parlament

Niubó defiende que es importante preguntar a los niños sobre el sexo y el género porque condicionan la salud y el bienestar

La consellera ha rechazado este jueves que la reciente Enquesta d'Educació, de Salut i Social dels Infants a Catalunya impulsada por el Govern "adoctrine", y ha defendido que busca escuchar y recoger información que ayude a garantizar entornos seguros a todos los niños

Catalunya impulsa un plan de "Educación Democrática" como antídoto contra los discursos de odio

Taller sobre la regla y el uso de copas menstruales en un instituto de Terrassa.

Taller sobre la regla y el uso de copas menstruales en un instituto de Terrassa. / ELISENDA PONS

La consellera de Educación i Formació Professional, Ester Niubó, ha rechazado este jueves que la reciente Enquesta d'Educació, de Salut i Social dels Infants a Catalunya (Essic) impulsada por el Govern "adoctrine", y ha defendido que busca escuchar y recoger información que ayude a garantizar entornos seguros a todos los niños. Así se ha pronunciado en respuesta a una interpelación del PP en el pleno del Parlament, en la que la diputada popular Montserrat Berenguer ha criticado que la encuesta preguntase a alumnos de quinto de Primaria "si se sienten niño o niña".

Berenguer ha afirmado que hay quien ha interpretado que esta encuesta "puede haber trascendido el ámbito estrictamente educativo y haber comprometido ciertos principios, como la neutralidad educativa", y también ha señalado que hay alumnos que no tienen suficiente madurez para poder responder a ciertas preguntas. También ha indicado que los padres no pudieron visualizar el contenido de la encuesta antes de dar su consentimiento, ya que algunos "ahora están diciendo que si lo hubiesen sabido no hubieran marcado el consentimiento".

Diseño de políticas

Niubó ha respondido que es importante preguntar sobre el sexo y el género porque son factores condicionantes de la salud y el bienestar de los niños: "Con encuestas como estas es como obtenemos datos que nos permiten comenzar a trabajar en el diseño de políticas públicas". Ha subrayado que esta es una encuesta anónima y voluntaria, que se ha hecho "con consentimiento familiar", y ha detallado que el cuestionario tenía más de 60 preguntas sobre salud integral, con el objetivo de conocer los hábitos de salud de los alumnos.

Niubó insiste en que con la encuesta de salud el Govern busca "detectar realidades, necesidades y situaciones de vulnerabilidad"

"En ningún caso quiere hacer ningún experimento ideológico, ni adoctrinar a nadie, al contrario. Me parece, además, que responder a una pregunta ni define una identidad ni refuerza ningún estigma", ha subrayado.

"Generar polémica"

Niubó ha acusado al PP de intentar "generar esta polémica política, intentar convertir una encuesta centrada en la salud y el bienestar tanto de niños como de adolescentes, que es crucial, en un tema más de adoctrinamiento, de biología", y ha insistido en que el Govern busca detectar realidades, necesidades y situaciones de vulnerabilidad.

Además, la consellera ha reivindicado el papel de las familias en la educación: "Educar es una responsabilidad compartida, y la escuela ni sustituye a las familias ni mucho menos pretende imponerles nada, sólo faltaría. Pero lo que sí que hace es acompañarlas, a ellas y también a los niños y jóvenes".

La consellera ha recordado también que esta encuesta cuenta con el aval del Comité de ética de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), y que se ha hecho siguiendo los criterios, indicadores y estándares internacionales marcados por la Unesco y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

