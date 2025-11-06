Multa pionera de 2.000 euros a los padres de un menor que creó desnudos falsos de una compañera con IA

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto en Badajoz una multa pionera de de 2.000 euros al autor de una 'deep fake' (ultrafalsificación) en la que aparecía desnuda una compañera de instituto gracias a las herramientas de la Inteligencia Artificial. Al ser menor de edad, la sanción deberá ser abonada por los padres, que podrán acogerse a una reducción de la cantidad (1.200 euros) si se acogen al pronto pago. El hecho es similar al caso que ocurrió en 2023 en Almendralejo (Badajoz), donde imágenes sexuales creadas con IA circularon en varios chats de escolares. El suceso derivó en un proceso judicial en el que se impuso un año de libertad vigilada a 15 menores implicados en la manipulación y distribución de esas imágenes.

La sanción de la AEPD, que es la primera de este tipo en la Unión Europea por difusión de un 'deep fake' se enmarca en un procedimiento administrativo paralelo al penal, que se activa cuando las imágenes son consideradas como una vulneración de datos personales. De hecho, en su momento, el caso de Almendralejo fue denunciado a la AEPD. Dado que, en aquella ocasión, hubo numerosas víctimas, es más que probable que en los próximos meses haya más resoluciones similares de la institución.

La doctora y divulgadora Miriam Al Adib, una de las madres de las menores afectadas y que se implicó en el proceso judicial, ha señalado que no tiene constancia de que la resolución conocida estos días esté directamente vinculada al caso de Almendralejo, ya que no ha recibido notificación alguna.

No obstante, ha expresado su postura en caso de que finalmente la sanción sí estuviera relacionada: “Considero que no es el momento de abrir este tema, porque el caso ya está más que zanjado, y diríamos que dignamente zanjado, porque los chicos ya pagaron lo que tenían que pagar con ese año de libertad vigilada”.

Al Adib ha insistido en que la vía penal concluyó con medidas educativas y de reinserción orientadas a la reparación social, una solución que, a su juicio, fue adecuada y asumida por las familias implicadas. “Volver a sancionar ahora solo reavivaría el caso, que repito, consideramos que debe estar ya zanjado”, ha apuntado.

El caso de Almendralejo marcó un precedente en el debate sobre los riesgos del uso de la inteligencia artificial para generar imágenes sexuales falsas y puso en el centro de la discusión la necesidad de educar en el uso responsable de la tecnología, así como de actualizar los marcos legales para responder a fenómenos emergentes.