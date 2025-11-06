Miquel Farré, CRO de Musky: “Ningún 'pet parent' debería tener que elegir entre su bolsillo y la salud de su compañero de vida”

En Musky no hablan de “dueños”, sino de pet parents, porque quienes conviven con un perro o un gato no poseen un animal: cuidan, acompañan y comparten la vida con un miembro más de la familia. No hay nada que un pet parent quiera más que ver a su compañero sano y feliz, pero ese deseo puede tambalearse cuando surgen gastos veterinarios inesperados o difíciles de asumir.

Con esa filosofía, Musky ha creado un modelo de seguro veterinario que protege la salud de las mascotas sin comprometer la tranquilidad financiera de sus familias. Su CRO, Miquel Farré, nos cuenta qué ofrece Musky y cómo es posible cambiar el concepto de cuidado animal gracias a la prevención, la innovación, la agilidad y la cercanía.

¿Cómo surge la idea de crear Musky?

La idea nació de algo muy simple: convivir con un perro o un gato es una de las experiencias más bonitas que existen, pero también puede ser un quebradero de cabeza cuando surge un imprevisto veterinario. Veíamos que muchos pet parents se encontraban con facturas elevadas o falta de información sobre cómo prevenir problemas de salud, y pensamos, ¿por qué no crear una solución que dé tranquilidad y ayude a cuidar mejor de nuestras mascotas, sin complicaciones? Así nació Musky.

¿Qué significa ser un “pet parent”?

Para nosotros, ser pet parent significa estar presente, acompañar y velar por el bienestar de un compañero de vida, asumir un compromiso diario con su salud y felicidad. Ya no hablamos de posesión, sino de cuidado, responsabilidad y vínculo emocional. Usar este término es reconocer que la relación entre personas y mascotas ha evolucionado, y que ese cambio merece también un nuevo lenguaje.

¿Por qué el nombre Musky?

Queríamos una marca cercana, fácil de recordar y con identidad propia dentro del mundo pet care. Musky conserva la esencia de la palabra “mascotas”, pero la moderniza y refleja el equilibrio entre tecnología y calidez humana que define nuestra propuesta. Además, la “K” simboliza los hocicos que protegemos y añade carácter y vitalidad a la marca.

Mucho más que un seguro de salud para mascotas / Musky

¿Qué ofrece Musky y qué le diferencia de otros seguros veterinarios?

Musky no es solo un seguro veterinario, es una forma diferente de entender el cuidado de las mascotas.

Ofrecemos una cobertura completa, pero también acompañamiento y prevención, porque creemos que la salud de los animales no empieza cuando se ponen enfermos.

Nuestros usuarios pueden acudir a cualquier clínica veterinaria de España, con total libertad, y gestionar sus reembolsos de forma sencilla desde la app.

Y la gran diferencia está en la experiencia: combinamos tecnología útil con atención cercana, para que cada familia sienta que tiene a alguien de confianza a su lado en todo momento. Aplicamos la inteligencia artificial para ser más ágiles, pero nunca sustituye la atención humana que nuestros clientes valoran. En Musky siempre hay personas reales detrás de cada conversación

¿Por qué su firme apuesta por la atención cercana?

Porque detrás de cada mascota hay una historia que no se puede automatizar. Aunque somos digitales, ponemos a las personas en el centro. Cada cliente cuenta con un equipo que entiende lo que significa preocuparse por la salud de una mascota y acompaña con empatía y conocimiento en cada paso. La confianza se construye con trato humano, escucha y cercanía.

¿Qué funcionalidades tiene la app de Musky?

La app de Musky está diseñada para que los pet parents tengan todo lo que necesitan en un mismo lugar. Hoy permite gestionar la póliza, guardar el historial médico de la mascota y tramitar reembolsos de forma sencilla y transparente. Pero nuestra visión va más allá. En muy poco tiempo la app será un espacio con formación, asesoramiento, comunidades y servicios pensados para mejorar la vida de las mascotas y de quienes las cuidan, acompañando cada etapa de su vida.

¿Puede contarnos más sobre las herramientas o servicios que están desarrollando?

Estamos trabajando en varios proyectos que van mucho más allá del seguro veterinario. Uno de ellos es la integración de herramientas que permitan hacer un seguimiento más completo del bienestar de las mascotas, tanto a nivel físico como emocional. Queremos que los pet parents puedan acceder a información útil y personalizada que les ayude a entender mejor a sus animales y a tomar decisiones informadas.

Además, estamos desarrollando un entorno donde la comunidad tenga un papel protagonista: espacios de formación, asesoramiento y conexión entre cuidadores y profesionales. Nuestro objetivo es que Musky se convierta en una plataforma que acompañe todo el ciclo de vida de la mascota, desde la prevención hasta el bienestar diario. Creemos que el futuro del cuidado animal será colaborativo, conectado y centrado en el bienestar real de las mascotas. Nuestro papel en Musky es impulsar ese cambio, uniendo tecnología, conocimiento y empatía para mejorar la vida de las familias que confían en nosotros.

El sector pet care está viviendo una transformación profunda. ¿Qué tendencias observan y cómo se adapta Musky?

Vemos tres grandes tendencias: humanización de las mascotas, digitalización de la salud y creciente demanda de soluciones preventivas y sostenibles. Los pet parents quieren información, transparencia y participación activa en el cuidado de sus compañeros. Musky aprovecha estas tendencias para construir un modelo más conectado, basado en datos y centrado en la experiencia: humano, predictivo y preventivo.

Miquel Farré, CRO de Musky / Musky

¿Cómo impactan la telemedicina, la IA y las herramientas digitales en la atención veterinaria?

La telemedicina y la inteligencia artificial permiten detectar antes los problemas de salud, mejorar la prevención y ofrecer respuestas más rápidas y precisas. En Musky vemos la tecnología como aliada para hacer la atención veterinaria más accesible, eficiente y personalizada, siempre amplificando la relación humana y no sustituyéndola. Nuestro enfoque es un cuidado más conectado y proactivo, con datos e innovación al servicio del bienestar de las mascotas y sus familias.

¿Qué supone para Musky contar con el apoyo de GCO Ventures y Occident en su crecimiento?

Contar con el apoyo de GCO Ventures, el vehículo de corporate venturing de GCO, es una gran fortaleza para Musky. Nos permite crecer con la solidez y la experiencia de un gran grupo asegurador, manteniendo la agilidad y la mentalidad innovadora de una startup.Esa combinación es lo que nos hace diferentes: tenemos la libertad para experimentar, aprender y evolucionar rápido, pero con el respaldo de un Grupo que comparte nuestra visión de futuro y nuestros valores. Se trata de un apoyo que nos aporta conocimiento, estructura y credibilidad para consolidar un proyecto que aspira a transformar la forma en que las familias cuidan de sus mascotas.

¿Qué impacto social y emocional quiere tener Musky y cuál es su sueño a largo plazo?

En Musky buscamos generar un impacto positivo en la relación entre las personas y sus mascotas. Nuestra misión va más allá de ofrecer protección: queremos inspirar una forma de cuidar más consciente, cercana y responsable, acompañando a los pet parents en cada etapa de la vida de sus compañeros peludos.

Nuestro sueño es que todas las familias puedan cuidar de sus mascotas con la misma tranquilidad con la que cuidan del resto de su hogar. Aspiramos a que Musky sea un referente en bienestar y salud animal, una marca útil, cercana y honesta, y que cualquier pet parent lo vea como el mejor compañero de viaje para cuidar siempre de su mascota.

Creemos que cuando una mascota vive bien, su familia también vive mejor. Y si logramos que cada pet parent se sienta más tranquilo, más informado y acompañado, habremos cumplido con el propósito con el que nació Musky.