Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ola migratoria

Llega un cayuco con 248 personas, entre ellas siete bebés, a El Hierro

La embarcación partió desde Gambia

Un grupo de personas migrantes tras su llegada a Canarias en cayuco

Un grupo de personas migrantes tras su llegada a Canarias en cayuco / Carlos de Saá / EFE

EFE

Las Palmas de Gran Canaria
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un cayuco con 248 personas de origen subsahariano, entre ellas siete bebés, ha llegado esta madrugada al muelle de La Restinga, en El Hierro, después de siete días de travesía desde que salieron de Gambia.

La embarcación de los servicios de emergencia acompañó al muelle de La Restinga al cayuco localizado a 1,5 millas de la costa para que sus ocupantes fueran atendidos por los equipos sanitarios y de emergencia.

Ninguna de estas personas ha necesitado ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.Según la información de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 248 personas, en su mayoría hombres, entre los que viajaban 63 mujeres y 32 menores de edad (entre ellos 7 bebés), que fueron atendidos en el propio puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

A bordo del cayuco viajaban personas de Senegal, Gambia y Guinea-Conakry, Costa de Marfil y Sierra Leona.Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
  2. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  3. Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
  4. Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
  5. Protección Civil alerta de 'lluvias intensas y torrenciales' en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada
  6. Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
  7. El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
  8. Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local

Así se ha visto el avance de la lluvia en el radar del Meteocat: imágenes en directo y dónde ha caído con más fuerza

Así se ha visto el avance de la lluvia en el radar del Meteocat: imágenes en directo y dónde ha caído con más fuerza

Josep Cuní, Premi d'Honor de la Comunicació 2025 de la Diputación de Barcelona

Josep Cuní, Premi d'Honor de la Comunicació 2025 de la Diputación de Barcelona

Última hora de tráfico, incidencias en Rodalies Renfe Catalunya y vuelos cancelados en El Prat, en directo

Última hora de tráfico, incidencias en Rodalies Renfe Catalunya y vuelos cancelados en El Prat, en directo

Llega un cayuco con 248 personas, entre ellas siete bebés, a El Hierro

Llega un cayuco con 248 personas, entre ellas siete bebés, a El Hierro

Lourdes Agapito recibe el premio a la excelencia en el IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial en Alicante

Lourdes Agapito recibe el premio a la excelencia en el IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial en Alicante

Un reconocimiento para la mujer que hizo hablar a David Beckham en nueve idiomas

Un reconocimiento para la mujer que hizo hablar a David Beckham en nueve idiomas

Detienen en Santa Coloma de Gramenet un fugitivo de Italia que empleó 4 identidades falsas

Detienen en Santa Coloma de Gramenet un fugitivo de Italia que empleó 4 identidades falsas

El temporal descarga con fuerza en Catalunya: carreteras y líneas de tren cortadas y medio centenar de vuelos cancelados

El temporal descarga con fuerza en Catalunya: carreteras y líneas de tren cortadas y medio centenar de vuelos cancelados