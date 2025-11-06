Galardones
Josep Cuní, Premi d'Honor de la Comunicació 2025 de la Diputación de Barcelona
El periodista recibirá la condecoración el próximo 13 de noviembre
EP
La Diputación de Barcelona ha decidido otorgar el Premi d'Honor de la Comunicació 2025 al periodista Josep Cuní en reconocimiento a su "trayectoria profesional marcada por el rigor, la innovación y el compromiso con la comunicación de calidad".
El próximo 13 de noviembre, la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, le entregará el reconocimiento en la 38ª gala de los Premis de Comunicació Local, que se celebrará en el paraninfo de la Escola Industrial de Barcelona, indica en un comunicado este jueves.
De este modo, el periodista nacido en Tiana en 1953 se unirá a periodistas como Julia Otero, Josep Pernau, Maria Eugènia Ibáñez, Josep Maria Espinàs y Lluís Lligonya, ganadores del Premi d'Honor de la Comunicació en ediciones anteriores.
- Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
- Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
- Protección Civil alerta de 'lluvias intensas y torrenciales' en casi toda Catalunya a partir de esta madrugada
- Los padres helicóptero llegan a la universidad: 'Vienen a pedir explicaciones sobre las notas
- El Meteocat activa el aviso por lluvias intensas en el litoral y prelitoral barcelonés
- Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local