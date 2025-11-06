Josep Cuní, Premi d'Honor de la Comunicació 2025 de la Diputación de Barcelona

La Diputación de Barcelona ha decidido otorgar el Premi d'Honor de la Comunicació 2025 al periodista Josep Cuní en reconocimiento a su "trayectoria profesional marcada por el rigor, la innovación y el compromiso con la comunicación de calidad".

El próximo 13 de noviembre, la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, le entregará el reconocimiento en la 38ª gala de los Premis de Comunicació Local, que se celebrará en el paraninfo de la Escola Industrial de Barcelona, indica en un comunicado este jueves.

De este modo, el periodista nacido en Tiana en 1953 se unirá a periodistas como Julia Otero, Josep Pernau, Maria Eugènia Ibáñez, Josep Maria Espinàs y Lluís Lligonya, ganadores del Premi d'Honor de la Comunicació en ediciones anteriores.