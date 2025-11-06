Incertidumbre ciudadana tras la alerta nocturna de Protecció Civil y la disparidad de medidas matinales: "Lo importante era informarse"

El envío de una alerta a todos los móviles este miércoles por la noche por parte de Protecció Civil ante la previsión de lluvias torrenciales en buena parte de Catalunya ha creado incertidumbre entre la ciudadanía sóbre cómo actuar ante el temporal. La falta de medidas y protocolos claros y los llamamientos a la "autoprorección" por parte del Govern –de hecho, la consellera de Interior, Núria Parlon, había pedido por la noche “máxima precaución ante un episodio de grado 4 sobre 6 en el que se pueden acumular entre 40 y 60 litros de agua por metro cuadrado en media hora– ha provocado que esta mañana en muchos hogares no se supiera exactamente cómo actuar. Por ejemplo, las universidades habían suspendido las clases pero escuelas e institutos permanecían abiertos. ¿Qué quiere decir exactamente "evitar desplazamientos innecesarios"?, se preguntaba un grueso de familias. ¿Acudir a trabajar lo es y es preferible teletrabajar quienes puedan hacerlo?

Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil, ha justificado a primera hora de la mañana el envío de la Es-Alert, la primera que se hace de forma preventiva y no advierte de un fenómeno más inminente, porque estimaron que lo más apropiado era avisar a la población de que el jueves habría este episodio para valorar si debían tomarse medidas. "Por tanto, hicimos este aviso para que todo el mundo ya estuviera pendiente de la situación".

"Prudencia"

Por la mañana, de momento, las incidencias no han sido graves, pero Protección Civil ha vuelto a pedir prudencia, precaución y aplicar medidas de autoprotección. "Como era una situación que iría pasando de forma rápida, lo importante era que las personas se informaran de cómo estaba la meteorología en el lugar donde se encontraban y que actuaran con consecuencia, y es lo que se ha pedido", ha resumido. "Donde llueve con intensidad se debe ser prudente", ha añadido.

Sobre el desconcierto y la presunta disparidad de medidas, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha insistido en declaraciones a Catalunya Ràdio que la previsión meteorológica no ha hecho necesario suspender las clases de manera general, pero sí ha pedido evitar desplazamientos, y "no llevar a los niños a los centros escolares en el caso de que llueva mucho en el momento de salir". Las escuelas son "espacios seguros", ha apuntado la consellera, y ha explicado que, en caso de que haya incidencias puntuales, los centros deben comunicarlas a los servicios educativos y coordinarse con los ayuntamientos.

La consellera, que ha vuelto a reiterar "mucha cautela" ante la previsión de lluvias, ha añadido que los pronósticos apuntan a que la tormenta pasará rápidamente. En el Vallès, donde la tormenta ha descargado con más fuerza de lo previsto, sí que ha habido escuelas que han alertado a las familias de que no se podía garantizar la actividad lectiva porque los docentes estaban teniendo problemas para llegar. Ante esta situación, Parlon ha explicado que han enviado mensajes a los alcaldes de la zona "para que estén al caso" y para que la policía local refuerce las acciones preventivas en zonas de riesgo. La consellera ha explicado que están monitoreando la emergencia y que, de momento, no contemplan medidas excepcionales. A mediodía vueve a reunirse el comité técnico.